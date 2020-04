Rio Verde tem mais dois pacientes curados do coronavírus

Mais dois pacientes diagnosticados com coronavírus em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, foram curados da doença. A boa notícia foi divulgada nesta terça-feira (31/3), pelo prefeito Paulo do Vale. A cidade tem sete casos confirmados, sendo que destes, cinco já receberam alta e dois continuam em tratamento.

Dos dois pacientes que ainda estão com a covid-19, um está em isolamento domiciliar, sendo acompanhado por equipes da Saúde, e o outro está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular, com quadro estável, mas respirando com ventilação mecânica.

“Temos mais 02 pacientes recuperados! Nossa cidade ainda contabiliza os mesmos 07 casos positivos desde a semana passada, sendo: 05 casos já receberam alta e estão curados. 01 segue em isolamento domiciliar. 01 está internado, respirando com auxílio de aparelhos”, escreveu o gestor municipal.

Ainda de acordo com Paulo do Vale, outros 19 casos aguardam os resultados dos exames, sendo que 15 estão em isolamento domiciliar, três em tratamento hospitalar e um internado na UTI, respirando com ajuda de aparelhos. “Cada novo caso de cura nos enche de alegria e esperança. Mas precisamos manter o isolamento e respeitar as medidas preventivas“, completou ele no texto.

Até o último domingo (29/3), 145.696 pessoas estavam curadas da covid-19, em todo o mundo. Os dados foram coletados e divulgados pelos Centros de Ciência e Engenharia de Sistemas da Johns Hopkins Whiting School of Engineering.

Mas mesmo com os números de pacientes curados, subiu para 5.717 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Foram 1.138 novas confirmações em 24 horas. O número de óbitos também aumentou, agora são 201. As informações foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde até as 15h desta terça-feira (31/3).

As mortes estão localizadas nos estados do Amazonas (3), Rondônia (1), Alagoas (1), Bahia (2), Ceará (7), Maranhão (1), Pernambuco (6), Piauí (4), Rio Grande do Norte (1), Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (23), São Paulo (136), Distrito Federal (3), Goiás (1), Mato Grosso do Sul (1), Paraná (3), Rio Grande do Sul (4) e Santa Catarina (2). Agora, todas as regiões brasileiras têm casos de mortes confirmadas por coronavírus.