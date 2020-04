Sobe para 73 casos confirmados de coronavírus em Goiás

Sobe para 73 casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Estado de Goiás. Basicamente, houve um aumento de 13 casos de terça (31/3), para hoje. Os dados são da Secretária de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), que divulgaram o boletim epistemológico na tarde desta quarta-feira (1/4).

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (42), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (7), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (4).

Além disso, a primeira morte por coronavírus registrada em Goiás é de uma idosa de 66 anos, moradora de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o governo estadual, ela era hipertensa, tinha diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e teve dengue recentemente.

Por fim, o Ministério da Saúde confirmou 1.119 novos casos de pacientes contaminados por coronavírus nas últimas 24 horas. De terça para hoje o país foi de 5.717 casos para 6.836. Também foram registradas 39 mortes em um único dia. Eram 201 na terça-feira e agora são 240.

Rio Verde tem mais dois pacientes curados do coronavírus

Mais dois pacientes diagnosticados com coronavírus em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, foram curados da doença. A boa notícia foi divulgada nesta terça-feira (31/3), pelo prefeito Paulo do Vale. A cidade tem sete casos confirmados, sendo que destes, cinco já receberam alta e dois continuam em tratamento.

Dos dois pacientes que ainda estão com a covid-19, um está em isolamento domiciliar, sendo acompanhado por equipes da Saúde, e o outro está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular, com quadro estável, mas respirando com ventilação mecânica.

Por fim, o prefeito de Rio Verde comemora cura de mais dois pacientes diagnosticados com coronavírus“Temos mais 02 pacientes recuperados! Nossa cidade ainda contabiliza os mesmos 07 casos positivos desde a semana passada, sendo: 05 casos já receberam alta e estão curados. 01 segue em isolamento domiciliar. 01 está internado, respirando com auxílio de aparelhos”, escreveu o gestor municipal.