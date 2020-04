Trabalhadores ficam soterrados em obra de drenagem, em Trindade

Dois trabalhadores de uma obra de drenagem que está sendo feita no município de Trindade, Região Metropolitana de Goiânia, tiveram que ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (1/4) após ficarem soterrados no local.

Conforme os bombeiros, os operários trabalhavam na obra de drenagem de um campo de futebol no Setor Cristina 2 Expansão, em Trindade, quando ficaram presos em uma vala de aproximadamente 60 centímetros de largura e dois metros de profundidade.

Fazendo uso de técnicas de salvamento terrestre, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, que foi acionada para atuar na ocorrência, conseguiu retirar os dois operários do local.

Um deles foi transportado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, o Hugol, localizado em Goiânia, com suspeita de fratura na perna. Quanto ao outro operário, este outro recusou transporte e foi liberado.

Além de caso de soterramento em obra de drenagem ocorrido em Trindade, homem precisou ser socorrido em obra na GO-338

No dia 8 de janeiro deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado para salvar um homem que ficou ferido após ser soterrado enquanto trabalhava em obra GO-338, em Goiás.

A ocorrência aconteceu entre Pirenópolis e Planalmira, na região Leste do estado. O homem foi parcialmente soterrado quando cavava um buraco.

Conforme informações dos bombeiros na época, os operários acionaram a corporação via 193, que rapidamente se deslocou ao local. Quando chegaram, os militares verificaram que a vítima já havia sido retirada do buraco.

Os funcionários que trabalhavam no local colocaram uma escada e retiraram o homem. Os militares constataram que a vítima estava consciente, com contusão no membro superior direito e escoriações na face e em membros inferiores.

Após avaliação e procedimento de imobilização em prancha longa, o trabalhador foi transportado ao Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, em Pirenópolis.