Trindade confirma 1º caso de covid-19; suspensão de aulas é prorrogada

Trindade registrou, na noite desta terça-feira (31/3), o primeiro caso confirmado de covid-19. A informação foi divulgada pela Prefeitura Municipal, por meio do Gabinete de Operação de Emergência e Saúde. A paciente é uma mulher que já está em isolamento hospitalar. Ela passa bem.

Conforme o comunicado, a família dela também está em quarentena domiciliar. Todos são monitorados por equipes da Saúde, “que prestam toda a assistência necessária para o tratamento e a pronta recuperação.”

Com primeiro caso de covid-19 confirmado, suspensão de aulas em Trindade são prorrogadas

Pouco antes do caso ser confirmado, o prefeito Jânio Darrot havia publicado um vídeo anunciando que a suspensão das aulas na rede municipal de ensino e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) foi prorrogada por tempo indeterminado.

O gestor municipal reforçou que “não é o momento de flexibilizar as medidas de combate ao coronavírus em Trindade.” Ele lembrou ainda que as atividades do Centro Administrativo e das secretarias continuarão sendo realizadas por atendimentos online e via telefone. Já a reabertura do comércio em geral dependerá das recomendações das autoridades sanitárias, em nível municipal, estadual e federal.

Prefeito de Trindade reforça importância do isolamento social

Em comunicado, a Prefeitura de Trindade reafirma que, nesse momento, é prioritário evitar aglomeração de pessoas e pede para que os moradores colaborem com o isolamento domiciliar.

Além disso, o Município pede atenção especial com as pessoas com mais de 60 anos, gestantes, lactantes, moradores com doenças graves ou afecções que deprimam o sistema imunológico.

“Lavem as mãos com frequência, mantenham a distância prudencial, higienizem suas residências”, ressalta.

Trindade é a 15ª cidade goiana com caso confirmado de covid-19

Segundo nota da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), divulgada ontem (31/3), as confirmações foram registradas nos seguintes municípios de Goiás:

Goiânia (39)

Rio Verde (7)

Anápolis (4)

Aparecida de Goiânia (2)

Valparaíso de Goiás (3)

Jataí (2)

Itumbiara (2)

Catalão (1)

Silvânia (1)

Luziânia (1) – óbito

Águas Lindas de Goiás (1)

Goianésia (1)

Paranaiguara (1)

O 14º município goiano a confirmar caso de paciente com a covid-19 foi Cidade Ocidental, na região do Entorno. A informação foi publicada pela Secretaria Municipal de Saúde, na noite de terça-feira (30/3), mas não aparece na lista divulgada pela SES. Com a confirmação em Trindade, o estado já tem 15 cidades com registro de pessoas infectadas pelo coronavírus.