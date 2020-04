Vídeo: homem persegue morador de rua na Av. Goiás antes de matá-lo, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás, através da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), realizou a prisão em flagrante de um homem suspeito de ter matado um morador de rua com golpes de barra de ferro na Avenida Goiás, movimentada via de Goiânia. O crime, que ocorreu no dia 30/3, foi registrado por câmeras de segurança que gravaram o suspeito perseguindo a vítima com a arma branca.

As investigações que levaram à prisão de Alessandro Balieiro Oliveira, vulgo Parazinho, foram coordenadas pelo delegado de Polícia Rhaniel Almeida. De acordo com ele, o crime foi praticado friamente e por motivo fútil no dia 30/3, na Avenida Goiás, depois de um desentendimento entre o suspeito e a vítima, identificada como Lucas da Silva Siqueira.

As investigações apontaram que a motivação para o crime foi a briga ocorrida momentos antes do fato. A vítima teria ordenado que o suspeito parasse de gritar durante a madrugada, e teria desferido um tapa em seu rosto durante a discussão.

Nas imagens obtidas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que Alessandro se aproxima de Lucas com a barra de ferro e uma perseguição tem início em plena Avenida Goiás.

Veja o momento em que Alessandro, com uma barra de ferro, persegue Lucas na Avenida Goiás:

zoevideos.net/player/s7fccace0f4afcaebf8ecb9bb4669ec6a

Suspeito confessou o crime, ocorrido na Avenida Goiás

Alessandro “Parazinho”, suspeito de cometer o crime, é do estado do Pará e estava em Goiás há cerca de 15 dias, vivendo nas ruas de Goiânia.

Ele foi encontrado na região Central de Goiânia, na esquina da Avenida Independência com a Rua 44. Durante o interrogatório, o suspeito confessou o crime.

O suspeito possui anotações criminais por roubos, corrupção de menores, furto e porte de arma de fogo. A prisão do suspeito contou com a participação da Guarda Civil Municipal de Goiânia.