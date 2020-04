Caiado prepara novo decreto com regras para quarentena em Goiás

Um novo decreto com regras a serem seguidas pela população de Goiás neste período de quarentena como forma de evitar a proliferação do novo coronavírus está sendo preparado pelo governo de Goiás e está quase pronto. A informação foi confirmada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), em uma live transmitida na última quarta-feira (1/4).

O decreto que impôs a quarentena no estado, o que inclui medidas de isolamento social e restrição do fluxo de pessoas, tem validade oficial até o dia 4 de abril, sábado. Apesar de informações da assessoria do governador darem conta de que ainda não há previsão de divulgação do decreto, foi apurado pelo Dia Online que ele deve ser anunciado antes de sexta-feira (3/4).

A expectativa do empresariado é que o novo decreto afrouxe as regras referentes ao fechamento do comércio, e flexibilize o fluxo de pessoas. Porém, conforme adiantado anteriormente pelo governador, as novas medidas dependerão da progressão do novo coronavírus dentro do estado.

Nesta semana, governo de Goiás se manifestou sobre informação que dizia que Caiado prorrogaria quarentena até o dia 1/5

Após a circulação de informações na internet dando conta de que o governador Ronaldo Caiado (DEM) estaria na intenção de prorrogar a quarentena no estado de Goiás até o dia 1/5, a assessoria do governo veio a público e esclareceu que se trata de uma informação falsa. Conforme a assessoria, ainda não há “qualquer posição” sobre o decreto que impõe as medidas contra o novo coronavírus e que terminam no dia 4/4.

O esclarecimento foi divulgado na madrugada de quarta-feira (1/4), uma vez que uma postagem falsamente atribuída a Caiado informa que ele decidiu prorrogar a quarentena no estado em atendimento às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com a assessoria do governo, “ainda não tem qualquer posição sobre o decreto que termina dia 4, se vai haver prorrogação e quanto tempo”, e que assim que a decisão for tomada, haverá anúncio dela através dos meios oficiais.