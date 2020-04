Cesta básica teve um aumento de 3,26% em março, em Goiânia

Segundo pesquisa do Procon Municipal, divulgada pela Prefeitura de Goiânia, a cesta básica em Goiânia teve um aumento de 3,26% em março, em relação ao mês de fevereiro, em Goiânia. O preço médio da cesta básica em fevereiro era de R$ 437,96. Já em março, ele passou para R$ 452,25.

Primeiramente, o quilo da batata inglesa apresentou uma das maiores variações de preço. Vendida por uma faixa que varia de R$ 2,37 até R$ 7,99, ela alcançou uma variação de 237,13%. Além disso, o valor do quilo do tomate comum teve uma variação de 123,75%. O quilo pode ser encontrado de R$ 2,99 a R$ 6,69.

Já 500 gramas de café em pó variou de R$ 6,99 a R$ 12,99, resultando em uma variação de 85,84%. O quilo da banana prata teve uma variação de 75,63%. O menor preço verificado foi de R$ 3,98 o quilo e o maior a R$ 6,99. Na carne foi encontrado, no coxão mole, uma variação de até 56,22%. O quilo pode ser encontrado de R$ 22,98 a R$ 35,90.

Por fim, a Gerência de Cálculo e Pesquisa do Procon Municipal pesquisou o preço de três marcas de arroz.

O pacote de um arroz marca “X”, variou de R$ 14,19 a R$ 14,99, resultando em uma diferença de 5,64%. Um outro de uma marca “Y”, foi encontrado de R$ 14,99 a R$ 16,90, uma variação de 12,74%. E da marca “Z” obteve uma variação de 15,40%, o menor preço foi de R$ 12,99 e o maior de R$ 14,99. Já o quilo do feijão carioca teve uma variação de 21,24%. O valor do quilo do açúcar apresentou uma variação de 23,68%.

Motivo do aumento de preço da cesta básica

De acordo com o Superintendente do Procon Goiânia, Walter Silva, a crise do coronavírus (Covid-19) não foi o principal fator para variação no preço dos produtos. Segundo ele, alta do dólar, as variações climáticas e as pessoas que estão comprando alimentos em maior quantidade que o normal para estocar em casa colaboraram para aumento da cesta básica.

Diante isso, a dica do Procon Goiânia é a realização de uma pesquisa antes da compra. Por fim, a recomendação é que o consumidor evite comprar em grande quantidade para estocar em casa, principal conduta que contribui para a elevação no preço das mercadorias.