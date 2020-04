Coronavírus: Seu Waldemar continua internado em estado grave

O comediante e apresentador de TV, Seu Waldemar, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, devido a contaminação do novo coronavírus (Covid-19). Ele está em um hospital de Goiânia. Segundo assessoria de Waldemar, o último boletim médico afirma que não houve regressão no quadro clínico, e ele segue sem febre e sem alterações na pressão arterial.

Ainda segundo assessoria, a equipe de médicos, que acompanha o apresentador 24 horas por dia, seguirá buscando a melhora do paciente.

Seu Waldemar tem 33 anos de idade, e não possui nenhum comorbidade, ou seja, histórico de doença como pressão alta ou diabetes. Além disso, ele possui um bom histórico de exercícios físico.

Por fim, em comunicado nas redes sociais do apresentados, a família pede que todo mundo fique em casa. “Fique em casa. A Covid-19 não escolhe raça, gênero ou idade para se manifestar de forma tão grave”.

Diagnóstico de coronavírus

Primeiramente, dia 25 de março, ‘Seu Waldemar’, foi diagnosticado com coronavírus. Ele está internado, em estado grave, desde o dia 23 de março. Waldemar Neto é um dos apresentadores do programa ‘No Balaio’, da TV Anhanguera. Ele também é humorista e publica vários vídeos engraçados em suas redes sociais.

De acordo com informações da família, Seu Waldemar teve o primeiro sintoma no dia 18 de março e buscou no mesmo dia auxílio médico para consultas e exames. Ele ficou em isolamento domiciliar, mas foi internado no dia 23, com suspeita de pneumonia.

‘Seu Waldemar’ responde positivamente aos procedimentos, diz nota da assessoria. O estado de saúde é considerado grave, porém estável. Conforme nota pulicada pela assessoria do humorista, ele segue em acompanhamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a noite da segunda-feira e “responde positivamente aos procedimentos realizados.”

“Família, amigos e profissionais que acompanham Seu Waldemar, agradecem a cada um de vocês que estão trocando o sensacionalismo por uma mensagem de carinho, orações e positividade para o Seu Waldemar ele precisa da empatia e orações de vocês, o mundo está precisando. Que Deus proteja e cuide de todos. E nós também, cuidemos melhor uns dos outros”, divulga nota publicada pela assessoria do apresentador.