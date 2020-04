Coronavírus: suspensão de visitas em unidades de conservação de Goiás é reforçada

O governo de Goiás reforçou, nesta quinta-feira (2/4), o caráter de suspensão, por prazo indeterminado, das visitas e utilização de unidades de conservação ambiental. O reforço da medida foi divulgado através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A medida integra o plano de de Goiás de contenção à pandemia do coronavírus.

A suspensão se aplica a atividades com fins de pesquisas e levantamentos científicos presenciais, incluindo atividades educativas e de lazer comunitário, como caminhadas, pedaladas, visitas contemplativas, entre outras.

Reforçada hoje, quinta-feira, a medida de suspensão foi publicada na edição do dia 19/3 do Diário Oficial e segue as recomendações dos decretos nº 9.633, de 13 de março e nº 9.637 de 17 de março, publicados pelo governo de Goiás. Diversas atividades continuam restritas no Estado e a recomendação é para que as pessoas evitem sair de casa.

A secretária Andréa Vulcanis defende que há a necessidade de reforçar a mensagem de isolamento social. De acordo com ela, ainda existem mensagens de autoridades em conflito com as determinações vigentes em Goiás. “Mas reforçamos: as atividades públicas nos parques e unidades de conservação serão retomadas assim que os níveis de segurança sanitária e de saúde pública sejam restabelecidos. Quarentena não é férias”, destaca.

As atividades internas nas unidades serão mantidas e sob a coordenação geral da Gerência de Criação e Manejo de Unidades de Conservação. A Semad suspendeu todos os atendimentos presenciais e mantém os contatos das gerências e superintendências para teleatendimento no site.

Governo de Goiás prepara novo decreto com medidas de quarentena contra o coronavírus

Um novo decreto com regras a serem seguidas pela população de Goiás neste período de quarentena como forma de evitar a proliferação do novo coronavírus está sendo preparado pelo governo de Goiás e está quase pronto. A informação foi confirmada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), em uma live transmitida na última quarta-feira (1/4).

O decreto que impôs a quarentena no estado, o que inclui medidas de isolamento social e restrição do fluxo de pessoas, tem validade oficial até o dia 4 de abril, sábado. Apesar de informações da assessoria do governador darem conta de que ainda não há previsão de divulgação do decreto, foi apurado pelo Dia Online que ele deve ser anunciado antes de sexta-feira (3/4).

A expectativa do empresariado é que o novo decreto afrouxe as regras referentes ao fechamento do comércio, e flexibilize o fluxo de pessoas. Porém, conforme adiantado anteriormente pelo governador, as novas medidas dependerão da progressão do novo coronavírus dentro do estado.