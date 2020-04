Em Goiás, 40% dos pacientes com coronavírus têm entre 20 e 39 anos

Em Goiás, 40% dos casos confirmados de coronavírus são de jovens adultos de 20 a 39 anos. O dado foi divulgado na noite desta quarta-feira (1/4), pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), com base em levantamento da Gerência de Vigilância Epidemiológica. Em um texto publicado em seu perfil no Instagram, ele reforça que a covid-19 não é uma doença que atinge somente a população idosa. “Tenho ressaltado a importância do isolamento social, porque, mesmo fora do grupo de risco, jovens e adultos representam quase a metade dos casos críticos no país (48%)”, escreveu.

Ainda na publicação, Caiado ressaltou que o Rio Grande do Norte registrou a morte de um jovem de 23 anos, vítima do coronavírus. Além desse caso, recentemente um outro jovem de São Paulo, com 26 anos, sem doença pré-existente e que praticava esportes, também morreu com a doença.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também fez um alerta à população jovem, para que a quarentena seja levada a sério. Além de correr risco de ser acometido com sintomas graves, a juventude pode contaminar os mais velhos e pessoas com algum tipo de vulnerabilidade.

Sobe para 6.836 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil; Goiás tem 73 pacientes infectados

De acordo com último boletim do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta quarta-feira (1/4), subiu para 6.836 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Foram 1.119 novas confirmações em 24 horas. O número de óbitos também aumentou, agora são 241.

As mortes estão localizadas nos estados do Amazonas (3), Pará (1), Rondônia (1), Alagoas (1), Bahia (2), Ceará (8), Maranhão (1), Paraíba (1), Pernambuco (8), Piauí (4), Rio Grande do Norte (2), Minas Gerais (3), Rio de Janeiro (28), São Paulo (164), Distrito Federal (3), Goiás (1), Mato Grosso do Sul (1), Paraná (3), Rio Grande do Sul (4) e Santa Catarina (2). Todas as regiões brasileiras têm casos de mortes confirmadas por coronavírus.

Casos confirmados de coronavírus em Goiás

Em Goiás, segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), há 73 casos da covid-19, confirmados por critério laboratorial. Destes, há um óbito confirmado. No estado, há 2.333 casos suspeitos em investigação. Outros 845 já foram descartados.

Os casos confirmados foram registrados em: Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (42), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1) – óbito, Paranaiguara (1), Rio Verde (7), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (4).