Em nota conjunta, Ministérios Públicos de Goiás defendem quarentena

Em uma nota conjunta recentemente, os Ministérios Públicos de Goiás reiteraram sua defesa da quarentena, o que inclui as medidas de isolamento social da população, como forma de combater a propagação do novo coronavírus no estado. Assinaram a nota o Ministério Público de Goiás (MP-GO), Ministério Público do Trabalho (MPT-GO) e o Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO), além da Defensoria Pública do Estado (DPE) e da Defensoria Pública da União (DPU).

O principal objetivo do documento publicado é “reforçar a necessidade de manutenção das medidas recomendadas pela comunidade científica de saúde”. “A argumentação baseia-se nas orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a qual orienta o isolamento domiciliar como principal meio de diminuir a curva ascendente de contágio do coronavírus”, argumenta o órgão.

O documento esclarece que o isolamento social neste período de quarentena dá às autoridades competentes tempo para a preparação de estruturas de atendimento da população no combate à pandemia, “com a ampliação do número de leitos de UTI, respiradores e máscaras, medidas que resultam em um tratamento de maior eficácia”.

Ainda de acordo com a nota, as instituições reconhecem a preocupação daqueles que tiveram o sustento prejudicado pela quarentena. No entanto, apontam que o prejuízo “deve ser combatido com intervenção estatal capaz de suprir as necessidades dos cidadãos, mas, jamais, com a ilusão de que é possível o retorno, no momento, das atividades econômicas, sociais e escolares, sem o grave risco de haver milhões de mortos em curto lapso de tempo”.

Leia a nota dos Ministérios Públicos aqui.

Governo de Goiás prepara novo decreto com regras para a quarentena no estado

Um novo decreto com regras a serem seguidas pela população de Goiás neste período de quarentena como forma de evitar a proliferação do novo coronavírus está sendo preparado pelo governo de Goiás e está quase pronto. A informação foi confirmada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), em uma live transmitida na última quarta-feira (1/4).

O decreto que impôs a quarentena no estado, o que inclui medidas de isolamento social e restrição do fluxo de pessoas, tem validade oficial até o dia 4 de abril, sábado. Apesar de informações da assessoria do governador darem conta de que ainda não há previsão de divulgação do decreto, foi apurado pelo Dia Online que ele deve ser anunciado antes de sexta-feira (3/4).

A expectativa do empresariado é que o novo decreto afrouxe as regras referentes ao fechamento do comércio, e flexibilize o fluxo de pessoas. Porém, conforme adiantado anteriormente pelo governador, as novas medidas dependerão da progressão do novo coronavírus dentro do estado.