Goiânia ganha 4 pontos para acolher pessoas em vulnerabilidade social

Diante das medidas preventivas e restritivas por causa da pandemia do novo coronavírus, pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social ficam ainda mais expostas. Afinal, além de todas as questões sociais anteriores, agora, há um grave quadro de saúde pública. Por isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) da Prefeitura de Goiânia publicou uma portaria com ações emergências, que começam a valer nesta segunda-feira (23/3).

Foram estabelecidos quatro pontos de acolhimento na capital para servir refeições e para que as pessoas façam sua higiene pessoal. São eles: o Cepal do Jardim América, o Cepal do Setor Sul, o Cepal do Setor Campinas e o Mercado Aberto, no Centro.

“Nestes locais serviremos refeições e distribuiremos kits de higiene pessoal. Também ficarão disponíveis banheiros itinerantes, com vaso sanitário, torneira e chuveiro, para que as pessoas possam se prevenir quanto a Covid-19”, afirmou o secretário de Assistência Social, Mizair Lemes Junior.

Como posso ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social

Para concretizar essas ações de acolhimento pelo período que for necessário, a SEMAS criou um banco de doações. Assim, quem quiser ajudar pode doar roupas, calçados, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Vale lembrar que, alimentos e itens de higiene, são demandas preferenciais. Todavia, qualquer ajuda é bem-vinda.

As doações podem ser entregues na sede da Secretaria, na rua 25-A, no Setor Aeroporto, das 8h às 18h. Também é oferecido um serviço para buscar as doações. Caso você não tenha como transportar o que está doando, entre em contato pelo telefone (62) 9 8458-6104.