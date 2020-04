Prefeitura de Goiânia abre processo seletivo simplificado

A Prefeitura de Goiânia abre no próximo dia 6 de abril as inscrições para o processo seletivo emergencial destinado a selecionar candidatos para provimento temporário de vagas para reforçar o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos em virtude da crescente demanda de obras previstas para 2020 e 2021.

O processo seletivo será realizado para 121 vagas distribuídas entre os cargos de analista em obras e urbanismo, nas funções de arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista, tecnólogo em construção de edifícios, tecnólogo em construção de vias terrestres; assistente técnico profissional, nas funções de agrimensor e laboratório de solos; artífice de serviços e obras públicas, nas funções de carpinteiro/marceneiro, eletricista, encanador, pedreiro, pintor e serralheiro, além de auxiliar de serviços e obras públicas.

A seleção será realizada em etapa única, análise de títulos e experiência profissional, e as inscrições podem ser feitas pela internet, no site www.goiania.go.gov.br, na página reservada a concursos e seleções, no link Processo Seletivo Simplificado, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, edital n° 002/2020, durante o período de 6/04/2020 a 12/04/2020, sem ônus para o candidato.