Preso suspeito de estuprar idosa e fugir levando colchão, em Trindade

Foi preso, na manhã desta quinta-feira (2/4), o homem suspeito de invadir uma casa e estuprar uma idosa de 63 anos, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O crime ocorreu no dia 3 de março. Na ocasião, o suspeito foi flagrado por câmeras deixando a residência da vítima carregando um colchão.

Segundo as investigações, ele teria voltado ao local na noite de ontem (1/4) e furtado objetos na casa do filho dela, que fica aos fundos. De acordo com informações da delegada Renata Vieira, o homem também teria tentado forçar a porta de entrada da casa da idosa.

Ao ser preso, ele foi reconhecido por uma vizinha da vítima, que também teve a casa invadida horas antes de ela sofrer o abuso sexual. A investigadora explicou que o suspeito foi autuado pelo furto dos objetos, mas que há fortes indícios de que ele também tenha sido o autor do estupro contra a idosa. Ele nega o crime.

Idosa estuprada em Trindade pode ter sido dopada

Uma idosa, de 63 anos, foi estuprada dentro de casa na manhã do dia 3 de março, em Trindade. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a idosa é moradora de Mossâmedes, a cerca de 151 quilômetros de Goiânia, e ficava na casa que tem no município para fazer consultas médicas.

Conforme apurado à época, o homem estava escondido debaixo de um colchão em uma casa no fundo do lote da idosa. Quando foi visto pelos moradores, ele correu e pulou o muro, tendo acesso à casa da vítima.

A idosa então ouviu um barulho e no momento que abriu o portão foi deixada inconsciente, possivelmente por uma substância química. O abusador então a levou para um quarto onde cometeu o crime.

Depois que a vítima acordou, o suspeito ordenou que ela limpasse o local para não deixar vestígios e ainda tomasse banho. Ele fugiu do local carregando o colchão onde o crime ocorreu.

Laudos confirmaram o estupro. Agora, se o suspeito fornecer material genético, a polícia irá compará-lo com o material colhido no corpo da idosa na época do abuso.