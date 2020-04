Bombeiros promovem descontaminação do Eixo Anhanguera, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás lançou, nesta sexta-feira (3/4), uma operação com o objetivo de realizar a descontaminação do Eixo Anhanguera, em Goiânia. A partir de hoje, a corporação fará a limpeza de terminais e plataformas de embarque e desembarque com produtos químicos para evitar o risco de contaminação pelo novo coronavírus.

Segundo os bombeiros, a operação será realizada ao longo do corredor preferencial de transporte coletivo em Goiânia.

A operação funcionará da seguinte forma: Bombeiros Militares da Companhia Ambiental de Operações com Produtos Perigosos do CBMGO vão percorrer os terminais e plataformas, sempre à noite, o horário foi escolhido para evitar a concentração de pessoas.

Eles efetuarão a aplicação de produtos químicos de maneira segura, com o objetivo de reduzir a possibilidade de circulação do coronavírus nas áreas e nas instalações do Eixo Anhanguera, onde há grande aglomeração de pessoas.

Segundo a corporação, a operação de descontaminação vai ocorrer por tempo indeterminado, mas está confirmada para ser realizada durante todo o período de pandemia.

Além de ação de descontaminação do Eixo Anhanguera, bombeiros têm feito sua parte para animar a população em época de quarentena

O isolamento social é uma medida considerada eficaz para a contenção da propagação do novo coronavírus, entretanto, tem seu lado negativo: para quem não está acostumado, ficar em casa sem poder sair pode ser bem desgastante. E para alegrar um pouco as pessoas que estão reclusas, e também para incentivá-las, a Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás está levando música às ruas de Goiânia.

Na noite do último domingo (29/3), integrantes da Banda Sinfônica fizeram uma bela apresentação musical nas proximidades da Praça C, no Setor Bueno, em Goiânia. Interpretando a música ‘You raise me up’, de Josh Groban, os bombeiros fizeram com que os moradores dos prédios em frente enchessem suas varandas, encantados pela apresentação.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a intenção foi levar “um pouco de música e arte às pessoas, tocando canções e alegrando a noite dos moradores e transmitindo uma mensagem de paz e esperança durante este período de quarentena”.

A corporação confirmou também que a ação deve ser repetida em outros pontos da capital, e reforçou a campanha do governo de Goiás para que todos que puderem permaneçam em casa para evitar a propagação do novo coronavírus.

Os pontos da cidade que receberão as apresentações musicais não serão divulgados, como meio de evitar aglomerações no local.