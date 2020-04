Coronavírus atinge 16 cidades goianas

Mesmo com medidas de restrição e isolamento social, os casos confirmados de coronavírus já foram registrados em 16 cidades goianas. Ao todo, são 74 pessoas infectadas e 2.198 casos suspeitos em investigação, em Goiás. Outros 882 já foram descartados.

Até o momento, há 1 morte confirmada e 4 em investigação, sendo 1 em Araçu, 1 em Goiânia, 1 em Mineiros e 1 em Anápolis, conforme comunicado pela prefeitura da cidade, na tarde desta quinta-feira (2/4). Já foram descartados 8 óbitos, sendo 1 em Águas Lindas de Goiás, 3 em Goiânia, 1 em Inhumas, 1 em São Luís dos Montes Belos, 1 em Senador Canedo e 1 em Valparaíso de Goiás.

Esses dados foram divulgados na tarde ontem (2) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Cidades goianas com casos confirmados de coronavírus

Ainda conforme o boletim, Goiânia concentra o maior número de casos em todo o estado, com 43 pacientes diagnosticados com a covid-19. O número pode ser ainda maior, considerando que o pico da doença, em todo o país, deve ser entre 25 e 30 de abril.

Veja a lista de cidades goianas com casos confirmados de coronavírus:

Águas Lindas de Goiás (1)

Anápolis (5)

Aparecida de Goiânia (2)

Campestre (1)

Catalão (1)

Cidade Ocidental (1)

Goianésia (1)

Goiânia (43)

Itumbiara (2)

Jataí (2)

Luziânia (1) – óbito

Paranaiguara (1)

Rio Verde (7)

Silvânia (1)

Trindade (1)

Valparaíso de Goiás (4)

Os registros estão no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Goiás. “Os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação”, diz nota da SES.

Coronavírus também atinge jovens

De acordo com levantamento da Gerência de Vigilância Epidemiológica, no estado, 40% dos casos confirmados de coronavírus são de jovens adultos de 20 a 39 anos.

Por meio do perfil no Instagram, o governador Ronaldo Caiado (DEM) reforçou que a covid-19 não é uma doença que atinge somente a população idosa. “Tenho ressaltado a importância do isolamento social, porque, mesmo fora do grupo de risco, jovens e adultos representam quase a metade dos casos críticos no país (48%)”, escreveu.

Ainda na publicação, Caiado ressaltou que o Rio Grande do Norte registrou a morte de um jovem de 23 anos, vítima do coronavírus. Além desse caso, recentemente um outro jovem de São Paulo, com 26 anos, sem doença pré-existente e que praticava esportes, também morreu com a doença.

O país já tem 7.910 casos confirmados de coronavírus. Foram 1.076 novas confirmações em 24 horas. O número de óbitos também aumentou, agora são 299.