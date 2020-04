Decreto do governo de Goiás prorroga quarentena até o dia 19 de abril

O novo decreto do governo de Goiás prorrogou por mais 15 dias a interrupção das atividades consideradas não essenciais no Estado. As medidas de isolamento social foram tomadas para conter a propagação do coronavírus (Covid-19). O novo decreto da quarentena passa a ser válido a partir deste sábado (4/4) e, portanto, as determinações dele valem até o dia 19 deste mês.

No novo texto, o governo trouxe novas liberações de funcionamento. Dessa forma, as feiras livres de hortifrutigranjeiros podem voltar a funcionar a partir de segunda-feira (6/4). O decreto especifica que devem observadas as boas práticas de operação padronizadas pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que visam conter a pandemia. Porém, continua vedado o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos nas feiras e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores nestes locais.

Além disso, os cartórios extrajudiciais estão liberados para funcionar. Porém, devem obedecer as normas editadas pelo Corregedoria-Geral de Justiça do Estado. Também podem funcionar, de acordo com o decreto, os estabelecimentos que estejam produzindo exclusivamente equipamentos e insumos para auxiliar o combate à Covid-19.

A partir de agora, estão liberados para funcionamento na quarentena os escritórios de profissionais liberais, mas sem atendimento ao público. Além disso, instituições de ensino público e privado e autopeças também tiveram atividades liberadas.

Oficinas e borracharias às margens de rodovias já tinham permissão para funcionar desde a semana passada, bem como restaurantes e lanchonetes de postos de combustíveis, que também estão às margens das rodovias que cortam o Estado.

Continuam fechados com o novo decreto do governo de Goiás

De acordo com o novo decreto do governo estadual, assinado pelo governador Ronaldo Caiado, continuam proibidas as atividades em shopping centers e nos estabelecimentos situados em galerias ou pólos comerciais de rua, como na região da 44.

Além disso, cinemas, clubes, academias, bares, restaurantes, boates, teatros, casas de espetáculos e clínicas de estética também seguem com atividades suspensas até o dia 19 de abril. Os atendimentos mediante serviço de entrega seguem funcionado.