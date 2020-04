Dólar supera R$ 5,30 com saída de estrangeiros em meio a ataques de Bolsonaro

O dólar à vista ultrapassou os R$ 5,30 na manhã desta sexta-feira, 3, na máxima de R$ 5,3002 (+0,65%), na esteira da ampliação da alta do dólar maio até R$ 5,3095 (+0,81%). A saída de investidores estrangeiros continua firme e apoia o novo salto do dólar, além da alta no exterior, afirma Jefferson Rugik, diretor superintendente da Correparti.

“Novos ataques do presidente Jair Bolsonaro a governadores, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e à imprensa pesam no sentimento dos investidores porque criam instabilidade entre os poderes em um momento de forte dificuldade para o País não só no aspecto da saúde como também no econômico”, avalia o executivo. “É momento de união e não de discussões em que cada um quer aparecer mais. Este sentimento afasta de vez os investidores estrangeiros do País o que acaba pressionando mais o dólar aqui”, conclui.

Segundo ele, a liquidez no mercado está aparentemente normal.