Governo do Estado confirma 88 casos e 2 mortes por coronavírus

Em coletiva de imprensa do Governo do Estado, no Palácio das Esmeraldas, na tarde desta sexta-feira (3/4), Ronaldo Caiado (DEM) confirmou mais uma morte pelo novo coronavírus (Covid-19) em Goiás. Ele também confirmou mais 88 casos de contaminação pelo vírus.

Segundo boletim epistemológico da Secretária de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), os 2 óbitos são de Goiânia e Luziânia. Além disso, existem 4 óbitos em investigação. Eles são: 1 em Araçu, 1 em Bonfinópolis, 1 em Goiânia e 1 em Mineiros.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (4), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (50), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (7), São Luís dos Montes Belos (1), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (5).

Além disso, há um 1 caso que aguarda atualização da ficha para definir a cidade de residência.

Dos 88 casos confirmados, 8 estão internados. Destes, 1 está na rede pública e 7 estão na rede privada. Também existem 95 casos em investigação que encontram-se internados.

Devido a pandemia de coronavírus, pandemia prorroga data até 19 de abril

Foi publicado, na tarde desta sexta-feira (3/4), um novo decreto do Governo de Goiás que prorroga até o dia 19 de abril as medidas de isolamento social no estado, para evitar a proliferação do novo coronavírus. Continuam valendo as mesmas regras do decreto anterior, com algumas alterações.

Com o novo decreto, que entra em vigor hoje, podem funcionar:

– Estabelecimentos que estejam produzindo exclusivamente equipamentos e insumos para auxiliar o combate à Covid-19;

– Feiras livres de hortifrutigranjeiros, sendo vedado o funcionamento de restaurantes, praças de alimentação e consumo de produtos no local;

– Escritórios de profissionais liberais, sendo vedado o atendimento presencial ao público;

– Atividades administrativas de empresas públicas e privadas;

– Autopeças;

– Oficinas e borracharias às margens de rodovias;

– Restaurantes e lanchonetes de postos de combustíveis localizados às margens das rodovias;

– Cartórios extrajudiciais, desde que observadas as normas editadas pela Corregedoria-geral da Justiça do Estado de Goiás.