Heineken faz campanha para bares arrecadarem durante quarentena

O Grupo Heineken criou uma campanha para de arrecadação de dinheiro pela internet para colaborar com bares e restaurantes do País inteiro durante a pandemia da Covid-19, a Brinde do Bem. Assim, até este momento, 21 bares em Goiânia já participam da ação. Dessa maneira, quem colabora irá auxiliar os estabelecimentos a manterem empregos, pagamentos e salários em dia.

O consumidor, por sua vez, poderá escolher um destes bares e contribuir com os valores predefinidos: R$25, R$50, R$75 e R$100. Para isso, basta acessar o site do Brinde do Bem, se inscrever, escolher o valor e pagar por crédito ou boleto bancário. Um e-mail de confirmação é enviado a você confirmando a contribuição. Assim, a contribuição será revertida em consumação, que poderá ser resgatada no bar escolhido, quando atividades forem normalizadas.

O Grupo Heineken irá dobrar os valores computados no site do movimento, no período de 3 de abril até 31 de maio de 2020. A companhia também convida outras empresas para participarem da iniciativa e apoiarem o setor nesse momento difícil.

A cervejaria Stella Artois também faz uma campanha para bares e restaurantes chamada “Apoie um Restaurante”. Nela, os consumidores compram um voucher de R$50 pela internet. Posteriormente, esse voucher será usado em um dos restaurantes ou bares participantes, e trocado por produtos que totalizem R$100. Os vouchers são válidos até o dia 31 de dezembro de 2020 e a promoção limitada a um voucher por CPF.

Bares e restaurantes que participam do Brinde do Bem

Em Goiânia os bares participantes são o Shiva alt-bar, BBQ Vinny 21, Boteco Posto 15, Officina Cervejaria e Abrigô Coletivo. Além disso, Temaky Fry-Goiânia, Zimbro Bar, Botequim da Picanha, Casarão Chopp e Brasa e Novo Bahrem.

Ademais, Bar e Restaurante Pilão, Birras e Tapas Gastrobar, Gurupi Restaurante, Finnegans Music and Beer, Brago Bar e Restaurante e Mandala Cervejaria. Participam ainda Bahrem Bar Eldorado, Specially + Tallan, Quintal de Mainha, The Rock Steackhouse e Caseratto Marista.

Mais bares e restaurantes devem ingressar na campanha Brinde do Bem em Goiânia. Portanto, essa matéria será atualizada constantemente.