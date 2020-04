Homem ameaça funcionários e dispara com arma de fogo, em loja de Goianésia

Um homem foi preso na última quinta-feira (2/4) após disparar com arma de fogo dentro de uma loja de Goianésia e ameaçar de morte os funcionários. O suspeito tinha passagens policiais por vários crimes e, ao ser preso, também confessou um assassinato ocorrido nesta semana no município.

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação recebeu informações de que um indivíduo armado teria entrada num estabelecimento comercial de Goianésia, localizado no setor Jardim Nova Esperança, para roubar o local e, lá, passou a ameaçar de morte os funcionários. Ele chegou a fazer um disparo com a arma de fogo dentro da loja, mas, felizmente, não atingiu ninguém.

Equipes do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), então, se deslocaram e passaram a fazer o acompanhamento, na busca pelo suspeito. Ele foi encontrado no Bairro Muniz Falcão, em Goianésia, na posse de uma motocicleta produto de roubo.

O homem tinha várias outras passagens pela polícia, pelos crimes de furto qualificado, roubo qualificado, ameaça e sequestro e cárcere privado. De acordo com a Polícia Militar, ele havia deixado o sistema prisional no última dia 26/3.

Após roubar loja de Goianésia, ameaçando os funcionários e atirando dentro do estabelecimento, suspeito foi até casa de desafeto para matá-lo

O suspeito preso pelos policiais militares ontem, quinta-feira, após roubar o estabelecimento comercial em Goianésia, parece ter tirado o dia para o cometimento de crimes. Isso porque, após o roubo da loja, o homem tentou matar uma pessoa.

Segundo informações da Polícia Militar, assim que fugiu do local do roubo, o suspeito se dirigiu, na motocicleta roubada, até a residência de um desafeto para matá-lo. O criminosos chegou a disparar quatro tiros na vítima. Entretanto, ela sobreviveu.

Após sua prisão em flagrante, o suspeito chegou a confessar outro homicídio, desta vez, concretizado, ocorrido na quarta-feira (1/4), em Goianésia.