Idosa vinda de São Paulo morre com suspeita de covid-19, em Anápolis 

Uma idosa de 75 anos morreu com suspeita de covid-19, nesta quinta-feira (2/4), em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. Ela veio de São Paulo e estava na cidade a passeio. Segundo o comunicado da Prefeitura, no dia 25, após passar por outras unidades de saúde, ela foi transferida para o Hospital de Urgências de Anápolis (HUANA), com quadro de síndrome respiratória aguda grave. O caso dela já era acompanhado como suspeita de coronavírus.

A mulher chegou a Anápolis no dia 18 de março. No dia 21, ela começou a apresentar os primeiros sintomas relacionados ao novo coronavírus; a idosa procurou atendimento na Unidade de Referência em Coronavírus (URC) do Parque Iracema em 24 de março, iniciando protocolo de atendimento.

Ela deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no dia 25 de março já foi transferida para o Hospital de Urgências de Anápolis (HUANA), com quadro de síndrome respiratória aguda grave, seguindo todo o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde.

A paciente teve piora no quadro e morreu nesta quinta-feira (2/4), nove dias após a internação. O sepultamento ocorreu na tarde de quinta, sem a presença de familiares, como recomenda as autoridades em caso de morte por coronavírus.

Em comunicado, a Prefeitura de Anápolis informou que é aguardado o resultado do exame analisado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) de Goiás, para confirmar se ela estava com a covid-19. Ainda de acordo com a nota, os contatos diretos da idosa permanecem em isolamento domiciliar e não apresentam sintomas.

Anápolis tem cinco casos confirmados de covid-19

Até as 17 horas desta quinta-feira (2), Anápolis registrava cinco casos confirmados da covid-19, sendo que dois já finalizaram o período de isolamento domiciliar; 84 casos suspeitos; e 85 casos descartados por exame laboratorial. Dos casos suspeitos, 73 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e 11 estão internados em unidades de saúde públicas e privadas com síndrome respiratória aguda grave, seguindo critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

O quinto caso confirmado na cidade, por critério laboratorial, trata-se de um paciente de 62 anos que está internado. “Como neste caso não houve vínculo epidemiológico com outra área de transmissão ou contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, o município de Anápolis oficializa a transmissão comunitária”, diz nota oficial.

Com esse novo caso confirmado em Anápolis, Goiás passa a ter 74 casos confirmados de coronavírus.