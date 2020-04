Idoso, 87 anos, é a primeira morte confirmada por coronavírus em Goiânia

Na tarde desta sexta-feira (3/4), a Secretária de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou a primeira morte pelo novo coronavírus (Covid-19), em Goiânia. Trata-se de um idoso, 87 anos. Além disso, ele é a segunda morte pelo vírus em todo o Estado de Goiás, sendo que a primeira é de Luziânia.

O homem fazia parte da faixa de risco, entrando com comorbidade. Além da idade avançada, ele era cardiopata, portador de diabetes e também tinha doença pulmonar crônica.

Ele foi internado em um hospital privado da capital no dia 30 de março. Ele veio a óbito no dia 31 de março, apenas um dia depois de ser internado

Por fim, a morte por coronavírus foi confirmada por exame laboratorial cujo resultado saiu nesta sexta-feira.

Coronavírus em Goiás

Em coletiva de imprensa do Governo do Estado, no Palácio das Esmeraldas, na tarde desta sexta-feira (3/4), Ronaldo Caiado (DEM) confirmou mais uma morte pelo novo coronavírus (Covid-19) em Goiás. Ele também confirmou mais 88 casos de contaminação pelo vírus.

Segundo boletim epistemológico da Secretária de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), os 2 óbitos são de Goiânia e Luziânia. Além disso, existem 4 óbitos em investigação. Eles são: 1 em Araçu, 1 em Bonfinópolis, 1 em Goiânia e 1 em Mineiros.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (4), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (50), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (7), São Luís dos Montes Belos (1), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (5).

Além disso, há um 1 caso que aguarda atualização da ficha para definir a cidade de residência.

Dos 88 casos confirmados, 8 estão internados. Destes, 1 está na rede pública e 7 estão na rede privada. Também existem 95 casos em investigação que encontram-se internados.