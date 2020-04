Mulher é presa por matar outra e descartar corpo em lote de Goiânia

Uma mulher de 36 anos foi presa na última quarta-feira (1/4), suspeita de espancar e matar outra mulher e descartar o corpo, enrolado em um plástico, em um lote no Setor Solar Santa Rita, em Goiânia. O cadáver foi localizado no dia 27 fevereiro.

De acordo com as investigações, o crime teve como motivação punir a vítima pelo repasse de informações à facção criminosa Comando Vermelho (CV) sobre o paradeiro do companheiro da autora. O homem era jurado de morte pela facção pelo envolvimento na morte de uma outra pessoa.

Mulher foi espancada e morta por objeto cortante; marido da autora do crime morreu recentemente

Para se vingar da mulher, a autora do crime a espancou e matou com uso de um objeto cortante. A vítima tinha 28 anos. Segundo as apurações, o marido da autora, que teve o paradeiro entregue pela vítima ao Comando Vermelho, também participou do homicídio.

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, recentemente, o companheiro da autora do homicídio foi morto durante uma intervenção policial. Os nomes dos envolvidos no caso não foram divulgados.

A prisão da autora do homicídio ocorreu na última quarta-feira (1º/4), por equipes Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). O crime foi solucionado após um mês de investigações.

Corpo de mulher é encontrado por moradores em lote, em Goiânia

No dia 27 de fevereiro a Polícia Civil foi acionada após moradores do Setor Solar Santa Rita, em Goiânia, encontrarem o corpo de uma mulher, em um lote baldio localizado no Rua Orlando Marquês de Abreu.

O cadáver da vítima tinha diversos ferimentos pelo corpo. Policiais da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) estiveram no local para apurar sobre a autoria e a motivação do crime. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) também foi acionada para recolher o corpo.