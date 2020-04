Procon-GO e Decon iniciam fiscalização em clinicas de vacinação, em Goiânia

Nesta sexta-feira (3/4), o Procon Goiás e a Delegacia do Consumidor (Decon) iniciaram fiscalização conjunta em clínicas particulares que oferecem vacinação contra a Influenza (H1N1).

O objetivo da fiscalização é identificar possíveis abusos de preço da vacina neste período de maior procura. Neste momento, a vacina contra gripe tem uma alta procura pelas pessoas que não integram o grupo prioritário atendido pela rede pública de saúde.

Primeiramente, as equipes vão fazer o levantamento dos preços aplicados de janeiro a março deste ano. São levantadas as notas fiscais de entrada e de saída da vacina para cálculo do percentual de lucro aplicado no decorrer dos últimos três meses.

As empresas onde forem constatados aumentos abusivos estão passíveis de sanções administrativas pelo Procon Goiás. As multas variam de R$654 a R$9,2 milhões. Além disso, são enquadradas na esfera criminal pelo crime contra a economia popular.

Vale a pena ressaltar que o grupo prioritário atendido pela rede pública de saúde é formado por:

gestantes;

pessoas com 60 anos ou mais;

profissionais de saúde,;

mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias;

crianças de seis meses a quatro anos de idade;

pessoas com doenças crônicas e indígenas.

Vacinação contra gripe em Goiânia

A vacinação contra gripe, em Goiânia, só será retomada na próxima segunda-feira (6/4), data em que a capital deve receber a reposição de doses da vacina. Conforme comunicado da Secretaria Municipal de Saúde, as novas doses não foram disponibilizadas até esta quinta-feira (2/4), por isso, não haverá vacinação nesta sexta-feira (3/4) e nem no fim de semana.

Ainda segundo o comunicado, caso Goiânia receba a nova remessa de doses, a imunização será retomada nos pontos de vacinação, incluindo os que funcionam em esquema de drive thru dos shoppings Flamboyant e Passeio das Águas.

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza começou dia 23 de março, com os idosos e profissionais da saúde como grupo prioritário. A meta da campanha é vacinar pelo menos 90% desse contingente nos estados, o equivalente a mais de 1,8 milhão de pessoas. Em Goiânia, até o momento, 131.752 pessoas das 205 mil que integram esse grupo já foram imunizadas.