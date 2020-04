Quem está por trás do Caminhão Cata Veio de Goiânia

O Caminhão Cata Veio de Goiânia está rodando pelas ruas da capital há seis dias e é um grande sucesso nas redes sociais. Por lá, pipocam vídeos registrando a gravação que avisa ao idosos, com muito humor, para permanecerem em casa, em isolamento social. Afinal, pessoas acima de 60 anos fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus (Covid-19).

Porém, quando o som vai chegando mais perto e é possível observar o veículo, vê-se logo que não se trata de um caminhão, mas sim de um carro de som. Ao volante, está o locutor e empreendedor Fábio Ramos, que teve a ideia de divulgar o áudio do humorista Cléber Rosa, do Canal no Youtube Reclamação do Dia, por inúmeros bairros de Goiânia.

Fábio conta que desde que a quarentena começou, ele queria encontrar alguma forma de mobilizar e conscientizar as pessoas sobre a pandemia. Chegou a propor aos colegas de profissão a saírem pela cidade com os carros de som para divulgarem informações importantes de saúde para a população. Sem sucesso. Tudo mudou quando a irmã enviou ao grupo da família no Whatsapp o áudio do Caminhão Cata Veio. “Ouvi esse áudio e na hora tive a ideia de rodar no carro de som com essa gravação”, explicou.

O locutor afirmou que “o verdadeiro objetivo dessa iniciativa é a alegria, levar humor e conscientizar os idosos a não saírem de casa porque estão sendo bastante teimosos e acabam saindo. É puxar a orelha de uma forma engraçada, com humor e com amor.” Mesmo assim, há quem interprete mal a brincadeira. O Fábio, aliás, fez questão de se desculpar com as pessoas que não gostaram, uma vez que consideram o áudio um tanto “agressivo”, e exaltou a boa intenção da iniciativa.

A rota do Caminhão Cata Veio

O Caminhão Cata Veio de Goiânia, que na verdade é um Voslksvagem Up, equipado com caixa de som já passou por ao menos dez bairros. Os primeiros a serem percorridos são os mais próximos da casa do Fábio, Parque Amazonas e Vila Rosa. Como percebeu uma resposta positiva, ele aumentou a rota. Assim, o Caminhão Cata Veio já passou informado aos idosos sobre a importância do isolamento social nos setores: Bueno, Oeste, Jardim América, Santa Rita, Moinho dos Ventos, Novo Horizonte e Jardim Goiás.

Com tanta gente se divertindo, filmando o carro de som e postando por aí, o Fábio, que trabalha com propaganda há 18 anos, e teve vários clientes cancelando promoções por conta das medidas de contenção do cornavírus, começou a ver a situação se inverter nos negócios. Tudo graças à iniciativa que financiou com recursos próprios. “Por causa dessa repercussão, eles (clientes) retomaram as propagandas de novo e apareceram novos clientes”, afirmou. Afinal, com todo mundo em casa, carros de som ou caminhões Cata Veio mostraram-se ferramentas especialmente eficazes, tendo em vista seus fins.

Aliás, o propagandista também já teve contato com o humorista autor do áudio, Cléber Rosa, por meio das redes sociais. “Ele me procurou, gostou da minha iniciativa e postou o vídeo no Instagram dele.”