Autoridades e colegas lamentam morte de técnica por covid-19, em Goiânia

O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde-GO), por meio de nota, lamentou a morte da profissional da saúde, Adelita Ribeiro, de 38 anos, vítima da covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ela foi internada no dia 30 de março e morreu neste sábado (4/4).

No texto, o Sindsaúde-GO informou que Adelita era servidora da SMS de Goiânia e atuava como técnica de laboratório no Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS) Novo Mundo e também no Hemolabor. Ela, assim como os demais colegas, “estava na linha de frente na luta contra a covid-19 desempenhando seu trabalho com profissionalismo.”

Amigos e colegas da profissional também dedicaram mensagens à ela nas redes sociais. Além deles, o Conselho Regional de Farmácia de Goiás (CRF-GO) também lamentou a morte da técnica. “Pedimos a Deus que nos ilumine e nos proteja, para que possamos seguir em frente pelo bem maior: a vida da nossa população. Que Ele receba a querida colega Adelita em seus braços, e conforte seus familiares e amigos neste momento tão difícil”, diz o texto.

Ainda em nota, o sindicato reforçou que Adelita sempre se pautou pela ética e pelo compromisso. Além disso, o texto diz que o momento é “de dor e de profunda tristeza.”

SMS confirma morte de profissional de 38 anos por covid-19

A profissional morreu na manhã deste sábado (4/4). Adelita tinha 38 anos e nenhuma comorbidade. Essa é a segunda morte por coronavírus confirmada na capital e a terceira em Goiás.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o segundo óbito registrado por Covid-19 em Goiânia é de uma profissional da área de saúde. Ela tinha 38 anos e nenhuma comorbidade. Apresentando um quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), positivo para Covid-19, a paciente foi internada no último dia 30 na UTI de um hospital particular de Goiânia e onde veio a óbito na manhã deste sábado (04/04).