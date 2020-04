Criança morre atropelada por carro do serviço de energia, em Rio Verde

Uma criança de 2 anos morreu após ser atropelada por um carro de uma companhia de energia elétrica, que presta serviços à Enel Distribuição. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (3/4), em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás.

Informações levantadas no local apontam que o motorista do veículo parou na rua para pedir uma informação a moradores. Enquanto conversava, o menino, que estava em uma bicicletinha, desceu da calçada e foi atropelado quando o condutor deu ré.

O menino chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas a morte foi constatada ainda no local. Segundo testemunhas, a mãe da criança tentou socorre-la, mas entrou em estado de choque e precisou levada a uma unidade de saúde.

Enel diz que contribui para investigações sobre morte de criança atropelada por carro do serviço de energia

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para realizar a perícia técnica no local e recolher o corpo do menino. O motorista da companhia elétrica foi encaminhado para a 8° Delegacia de Polícia para prestar depoimentos. O caso será apurado.

Em nota enviada ao Dia Online, a Enel lamentou o atropelamento da criança e informou que a companhia vai contribuir com as autoridades para apurar as circunstâncias do acidente.

Leia na íntegra:

A Enel Distribuição Goiás lamenta o grave acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (3), em Rio Verde, envolvendo um veículo de empresa prestadora de serviço. A distribuidora informa que vai contribuir com as autoridades para apurar as circunstâncias do ocorrido. A empresa acrescenta que está acompanhando de perto o caso para garantir que toda a assistência necessária seja prestada à família da vítima.

O nome da criança não foi divulgado, mas nas redes sociais a comoção é grande. Parentes lamentam a morte do menino e amigos oferecem apoio aos pais da criança. A mãe foi identifica como Telma.