Em Goiás, HCamp confirma morte de mais duas pessoas por suspeita de Covid-19

O Hospital de Campanha de Goiânia, antigo Hospital do Servidor e que agora está funcionando com atendimento exclusivo para pacientes com coronavírus, confirmou, na manhã deste sábado (4/4) a morte de mais dois pacientes que estavam internados com suspeita de Covid-19. Segundo a unidade hospitalar, trata-se de dois idosos, de 72 e 56 anos, que vieram do interior do estado. O resultado dos exames para a confirmação da doença ainda é aguardado.

Conforme o boletim médico expedido pelo Hospital de Campanha, ambos os pacientes, morreram na sexta-feira (3) com um intervalo de pouco mais de 40 minutos.

Um dos pacientes, o de 56 anos, foi internado no hospital em estado grave e respirava com de oxigênio suplementar. Sua morte foi confirmada na sexta-feira, às 12h40. Pouco tempo depois, às 13h23, o outro paciente, de 72 anos, também foi a óbito. Seu estado também era considerado grave.

O HCamp informou que 8 pessoas senguem internadas em estado grave e respirando por aparelhos.

Casos confirmados de pessoas com Covid-19, infectadas pelo coronavírus, são registrados em 16 cidades de Goiás

Mesmo com medidas de restrição e isolamento social, os casos confirmados de coronavírus já foram registrados em 16 cidades goianas. Ao todo, são 2.198 casos suspeitos em investigação, em Goiás, conforme boletim do dia 2/4. Outros 882 já foram descartados.

Até o momento, há 1 morte confirmada e 4 em investigação, sendo 1 em Araçu, 1 em Goiânia, 1 em Mineiros e 1 em Anápolis, conforme comunicado pela prefeitura da cidade, na tarde desta quinta-feira (2/4). Já foram descartados 8 óbitos, sendo 1 em Águas Lindas de Goiás, 3 em Goiânia, 1 em Inhumas, 1 em São Luís dos Montes Belos, 1 em Senador Canedo e 1 em Valparaíso de Goiás.

Ainda conforme o boletim, Goiânia concentra o maior número de casos em todo o estado, com 43 pacientes diagnosticados com a covid-19. O número pode ser ainda maior, considerando que o pico da doença, em todo o país, deve ser entre 25 e 30 de abril.

Veja a lista de cidades goianas com casos confirmados de coronavírus: