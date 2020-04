Profissional de saúde morre, aos 38 anos, por covid-19 em Goiânia

Uma profissional da área da saúde morreu, na manhã deste sábado (4/4), vítima da covid-19, em Goiânia. Ela tinha 38 anos e nenhuma comorbidade. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Essa é a segunda morte por coronavírus confirmada na capital.

Conforme o comunicado da SMS, a paciente foi internada no dia 30 de março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Goiânia, com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Ela, que havia testado positivo para covid-19, morreu na manhã de hoje.

Leia a nota integra:

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o segundo óbito registrado por Covid-19 em Goiânia é de uma profissional da área de saúde. Ela tinha 38 anos e nenhuma comorbidade. Apresentando um quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), positivo para Covid-19, a paciente foi internada no último dia 30 na UTI de um hospital particular de Goiânia e onde veio a óbito na manhã deste sábado (04/04).

Segundo apurações, a profissional era técnica do Hemolabor e atuava ainda no Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS) do Jardim Novo Mundo. A identidade da paciente não foi divulgada.

HCamp de Goiânia confirma morte de mais duas pessoas por suspeita de covid-19

O Hospital de Campanha de Goiânia confirmou, neste sábado (4/4) a morte de mais dois pacientes que estavam internados com suspeita de covid-19. Trata-se de dois idosos, de 72 e 56 anos, que vieram do interior do estado. O resultado dos exames para a confirmação da doença ainda é aguardado.

Conforme o boletim médico, ambos os pacientes, morreram na sexta-feira (3) com um intervalo de pouco mais de 40 minutos. Um dos pacientes, o de 56 anos, foi internado no hospital em estado grave e respirava com de oxigênio suplementar. Sua morte foi confirmada na sexta-feira, às 12h40. Pouco tempo depois, às 13h23, o outro paciente, de 72 anos, também foi a óbito. Seu estado também era considerado grave.

Até ontem (3/4), eram confirmadas duas mortes por covid-19 em Goiás, sendo 1 em Goiânia e 1 em Luziânia. Outras quatro mortes eram investigadas, sendo 1 em Araçu, 1 em Bonfinópolis, 1 em Goiânia e 1 em Mineiros. Um novo boletim deve ser divulgado em breve.