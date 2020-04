Coronavírus em Goiás: sobe para 115 casos confirmados e 3 óbitos

Na tarde deste domingo (5/4), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) publicou novo boletim epistemológico sobre a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em Goiás. Segundo relatório, sobe para 115 casos confirmados da doença no Estado. Além disso, também são 3 óbitos confirmados.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (8), Aparecida de Goiânia (1), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (73)*, Itumbiara (2), Jataí (3), Luziânia (1)*, Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (8), São Luís dos Montes Belos (1), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (5).

Há 8 casos confirmados internados. Destes, 1 está na rede pública em unidade estadual e 7 estão na rede privada. Também existem 76 casos em investigação que encontram-se internados.

Por fim, os 3 óbitos confirmados, dois são de em Goiânia e um de Luziânia. Além disso, existem 4 óbitos em investigação, sendo um em Araçu, um em Bonfinópolis, um em Goiânia e um em Mineiros.

Segunda morte por coronavírus em Goiânia

Primeiramente, uma profissional da área da saúde morreu, na manhã do último sábado (4/4), vítima da covid-19, em Goiânia. Ela tinha 38 anos e nenhuma comorbidade. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Essa é a segunda morte por coronavírus confirmada na capital.

Além disso, conforme o comunicado da SMS, a paciente foi internada no dia 30 de março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Goiânia, com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Ela, que havia testado positivo para covid-19, morreu na manhã de hoje.

Leia a nota integra:

Segundo apurações, a profissional era técnica do Hemolabor e atuava ainda no Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS) do Jardim Novo Mundo. A identidade da paciente não foi divulgada.