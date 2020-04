Carreta tomba em cima de carro e deixa três feridos na BR-153

Uma carreta tombou em cima de um carro de passeio, na BR-153, na zona rural de Porangatu, e deixou três pessoas feridas e presas às ferragens. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (5/4), no quilômetro 56 da rodovia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), a carreta transitava por um sentido da rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção e tombou o veículo em cima de um carro de passeio.

Tombamento de carreta em cima de carro na BR-153 deixou passageiros presos às ferragens

Três pessoas que estavam no carro ficaram feridas e presas às ferragens. As equipes de bombeiros realizaram técnicas de salvamento terrestre e o uso do equipamento de desencarcerador para retirar as vítimas presas do veículo de passeio.

Conforme a corporação, foram realizados os primeiros socorros e com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) as vítimas foram transportadas para o Hospital Municipal de Porangatu. O motorista do caminhão não se feriu e já estava fora do veículo quando os militares chegaram no local.

As equipes realizaram a limpeza da rodovia, que foi liberada em seguida. Ainda não se sabe o que teria feito o condutor da carreta perder o controle da direção e tombar o veículo em cima do carro.

Morte em BR de Goiás

Um pedreiro, de 48 anos, morreu na BR-060, em Acreúna, no Sudoeste de Goiás, após ser picado por abelhas durante pescaria com os amigos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o incidente, ele pegou sua motocicleta e tentou buscar socorro na cidade, mas acabou morrendo na rodovia.

Conforme apurado pela corporação, o caso ocorreu por volta das 16h deste domingo (5/4), cerca de quatro quilômetros do centro de Acreúna. O homem saiu com dois amigos para pescar em uma represa que fica às margens da BR-060. Em dado momento, eles foram atacados por um enxame de abelhas.

Um deles, ao ser picado pelos insetos, pegou sua motocicleta e tentou buscar socorro na cidade, mas não conseguiu. Ele ainda percorreu cerca de dois quilômetros na rodovia até encostar o veículo e deitar no canteiro central da via. Ele era pedreiro e morador de Acreúna.