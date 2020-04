Com coronavírus, Seu Waldemar sai da sedação e faz pedido inusitado

Depois do sufoco, uma boa notícia. Após duas semana internado em estado grave, o apresentador da TV Anhanguera, Seu Waldemar, que foi diagnosticado com Covid-19, finalmente saiu da sedação e está consciente. O rapaz, que ainda está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) chegou a conversar com a família e fez um pedido curioso: o apresentador pediu para comer uma pamonha.

Conforme o boletim médico apresentado, Seu Waldemar, que tem 33 anos, saiu do processo de sedação no último domingo (5/4) e não faz mais uso de respiração mecânica. Entretanto, ele ainda segue na UTI e, conforme o boletim médico, a recuperação exige tempo de segurança, uma vez que teve o pulmão muito afetado pelo novo coronavírus.

Assim que ficou consciente e pôde conversar com a família, Seu Waldemar animou e tranquilizou a família, ao pedir para apreciar um típico prato da culinária goiana: uma pamonha.

Seu Waldemar estava internado em estado grave

No dia 18 de março, Seu Waldemar começou a apresentar os primeiras sintomas do que, alguns dias depois, seria confirmado como Covid-19. Ele foi internado no dia 25 do mesmo mês, após ficar em isolamento domiciliar.

O estado de saúde era considerado grave, porém estável. Conforme nota pulicada pela assessoria do humorista e apresentador há poucos dias, ele estava em acompanhamento na UTI e “respondia positivamente aos procedimentos realizados.”

“Família, amigos e profissionais que acompanham Seu Waldemar, agradecem a cada um de vocês que estão trocando o sensacionalismo por uma mensagem de carinho, orações e positividade para o Seu Waldemar ele precisa da empatia e orações de vocês, o mundo está precisando. Que Deus proteja e cuide de todos. E nós também, cuidemos melhor uns dos outros”, divulgou, em nota, a assessoria do apresentador.

Seu Waldemar apresenta o programa junto “No Balaio” com a atriz Ana Clara Paim, desde maio de 2019.