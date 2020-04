De 73 pessoas com coronavírus em Goiânia, 54 têm entre 20 e 59 anos

Dos 73 pacientes confirmados com coronavírus em Goiânia, 54 têm entre 20 e 59 anos, sendo: 26 casos entre pessoas de 20 e 39 anos e 28 casos entre pessoas de 40 e 59 anos. Do total de pacientes diagnosticados com a doença na capital, 17 têm mais que 60 anos.

Além disso, do total de casos, 51 apresentam histórico de viagens. Goiânia também registrou 24 internações médicas e 13 internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O boletim não especifica se essas internações são em hospitais públicos ou privados. Duas mortes já foram confirmadas na capital.

Os dados também mostram que 40 pacientes já se recuperaram da covid-19, em Goiânia.

Goiás tem 115 casos de coronavírus, sendo 73 em Goiânia

Na tarde deste domingo (5/4), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que há 115 casos coronavírus confirmados em Goiás por critério laboratorial. No estado, há 2.138 casos suspeitos em investigação. Outros 1.205 já foram descartados.

Os números de casos confirmados no estado estão divididos em 20 cidades goianas, entre elas a capital, com 73 casos. O Brasil já tem 11.281 casos confirmados do novo coronavírus, com 487 mortes.

Profissional de saúde, de 38 anos, morre vítima do coronavírus em Goiânia; ela não tinha comorbidades

Na manhã do último sábado (4/4), a profissional de saúde, Adelita Ribeiro, de 38 anos, morreu vítima da covid-19, em Goiânia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela foi internada no dia 30 de março e morreu no sábado, após complicações respiratórias.

Adelita era técnica de laboratório e atuava no Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS) Novo Mundo e no Hemolabor. Conforme nota do Sindisaúde-GO, ela, assim como os demais colegas, “estava na linha de frente na luta contra a covid-19 desempenhando seu trabalho com profissionalismo.”

Leia comunicado da SMS:

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o segundo óbito registrado por Covid-19 em Goiânia é de uma profissional da área de saúde. Ela tinha 38 anos e nenhuma comorbidade. Apresentando um quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), positivo para Covid-19, a paciente foi internada no último dia 30 na UTI de um hospital particular de Goiânia e onde veio a óbito na manhã deste sábado (04/04).