Em ação policial, quase 130 TVs roubadas são recuperadas em Goiânia

A Polícia Civil, através da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), numa ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM), conseguiram recuperar, neste fim de semana, a quantidade impressionante de 128 TVs roubadas, em diferentes pontos de Goiânia. Os aparelhos faziam parte de uma carga que havia sido subtraída recentemente.

De acordo com informações da Polícia Civil, equipes policiais do Choque, da PM, e da Decar, após compartilhamento de informações com a PRF, se deslocaram até uma residência no setor Criméia Oeste, em Goiânia, onde estaria parte da carga roubada.

Lá, os policiais encontraram 47 televisores e 4 notebooks, ambos produtos de roubo. Um homem foi preso no local.

Entretanto, mesmo após recuperar os aparelhos e prender um dos suspeitos, as diligências continuaram. As equipes do Choque e da Decar, então, foram até um galpão, localizado no setor São Francisco, e lá encontraram mais 73 televisores. Depois, num apartamento no setor Parque Amazônia, outros 8 aparelhos foram achados, o que resultou na prisão de mais 3 pessoas.

Conforme informações da Polícia Civil, os presos e os materiais apreendidos foram conduzidos para a sede da Decar, onde foi formalizada a prisão em flagrante.

Além de caso de TVs roubadas, donos de supermercados foram presos por venderem mercadores de carga que havia sido subtraída

Dois donos de supermercados de Goiânia foram presos na última quinta-feira (2/4), numa operação da Polícia Civil contra o crime de receptação e sonegação fiscal. A corporação chegou a encontrar, dentro dos supermercados, uma carga de óleo que havia sido roubada no Entorno de Brasília em março deste ano.

A operação policial, batizada de Passando a Limpo III, contou com a ação da Polícia Civil, através da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria de Economia de Goiás, e teve como objetivo combater receptadores de cargas de gêneros alimentícios no estado de Goiás.

Na última quinta-feira, a operação conseguiu localizar, em supermercados de Goiânia, parte de um carregamento de óleo de soja da marca Soya, que havia sido roubada no dia 23 de março deste ano, no Entorno de Brasília. Segundo a Polícia Civil, a carga estava sendo levada para a Venezuela, quando foi interceptada e subtraída.