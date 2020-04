Engenheiro, cunhado de Demóstenes, morre com covid-19 em Goiânia

O engenheiro civil Arnaldo Barbosa Lima, de 62 anos, morreu neste domingo (5/4), vítima da covid-19, em Goiânia. Ele casado com Lindalva Torres, irmã do ex-senador Demóstenes Torres. A informação foi confirmada pela família. A morte dele é a quarta em Goiás por coronavírus.

De acordo com informações repassadas pelo ex-senador, o cunhado começou a sentir sintomas no dia 30. Com a ajuda de uma sobrinha médica, ele descobriu que cerca de 75% do pulmão já estava comprometido. No dia 31, Arnaldo deu entrada no Hospital Anis Rassi, em Goiânia, onde morreu.

Em quarentena, irmã de Demóstenes, esposa de engenheiro vítima de covid-19, aguarda resultado de teste

O engenheiro não tinha histórico de viagens, com isso, a família acredita que a transmissão tenha sido comunitária. A mulher de Arnaldo, Lindalva, irmã de Demóstenes, também fez o teste e aguarda o resultado. Ainda de acordo com o ex-senador, a irmã e o marido estavam sempre juntos, então pode ser que ela teste positivo, mas seja assintomática.

O cunhado de Demóstenes foi enterrado na manhã desta segunda-feira (6/4). Apenas a mulher e os dois filhos estiveram presentes no sepultamento, conforme recomendam as autoridades em caso de morte por covid-19.

Arnaldo completou 62 anos no dia 10 de fevereiro, última ocasião em que a família foi reunida. Ele atuou por 30 anos como gerente-geral da Eternit, onde se aposentou.

Mortes por covid-19 em Goiás

Até o momento, Goiânia tem três das quatro mortes confirmadas pela doença em Goiás. Na manhã do último sábado (4/4), a profissional de saúde, Adelita Ribeiro, de 38 anos, morreu vítima da covid-19, em Goiânia.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela foi internada no dia 30 de março, também no Hospital do Coração Anis Rassi, onde morreu após complicações respiratórias. Ela foi a terceira morte confirmada no estado.

A morte de Arnaldo ainda não consta no boletim atualizado da SES-GO. No entanto, a SMS confirmou mais duas mortes em Goiânia, sendo uma delas a do engenheiro.