Goiânia tem 40 pacientes recuperados do coronavírus

Em Goiânia, 40 pacientes já se recuperaram do coronavírus, conforme boletim divulgado pela Prefeitura neste domingo (5/4). A capital concentra o maior número de infectados pela covid-19, sendo 73 de 115 casos confirmados no estado. Além disso, Goiânia tem duas das três mortes confirmadas pela doença em Goiás, sendo uma delas a da técnica de laboratório Adelita Ribeiro, de 38 anos.

Um quarto óbito foi confirmado em Anápolis, mas a paciente residia em São Paulo, não sendo contabilizado nas estatísticas goianas. Há 4 mortes em investigação, sendo em Araçu, Bonfinópolis, Goiânia e Mineiros. Os registros estão no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

Goiânia tem 73 pacientes com coronavírus

Na tarde de ontem, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que há 115 casos coronavírus confirmados em Goiás por critério laboratorial. No estado, há 2.138 casos suspeitos em investigação. Outros 1.205 já foram descartados.

Os números de casos confirmados no estado estão divididos nas seguintes cidades:

Águas Lindas de Goiás (1)

Anápolis (8)

Aparecida de Goiânia (1)

Bom Jesus de Goiás (1)

Campestre (1)

Catalão (1)

Cidade Ocidental (1)

Goianésia (3)

Goiânia (73)

Itumbiara (2)

Jataí (3)

Luziânia (1)

Nova Veneza (1)

Paranaiguara (1)

Rio Verde (8)

São Luís dos Montes Belos (1)

Senador Canedo (1)

Silvânia (1)

Trindade (1)

Valparaíso de Goiás (5)

Goianésia confirma terceiro caso de coronavírus

Dos casos confirmados no estado, 8 estão internados. Destes, 1 está na rede pública em unidade estadual e 7 estão na rede privada. Há ainda 76 casos em investigação que encontram-se internados; destes, 45 estão na rede pública e 31 na rede privada, conforme dados da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg).

Também neste domingo (5/4), a Prefeitura de Goianésia, na região Central de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou o terceiro caso da doença. Trata-se de um paciente do sexo masculino, que está hospitalizado. “Reiteramos que todas as medidas necessárias ao bem estar do paciente quanto da população já foram tomadas”, diz nota.