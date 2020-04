Lissauer blinda Ismael Alexandrino

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira (PSB) elogiou o trabalho do secretário de saúde, Ismael Alexandrino Júnior, durante a pandemia do coronavírus em Goiás. Segundo ele a crise em Goiás poderia ser muito mais grave se não fosse a ação precisa e séria de Ismael.

“Estou atento ao trabalho feito pelo Governo de Goiás e à condução do secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino Júnior, no enfrentamento ao coronavírus. Devemos destacar sua seriedade e profissionalismo ao tratar do caso em Goiás”, frisou o deputado. A intervenção do presidente da Assembleia foi providencial no sentido de contrapor posturas incisivas de outros deputados em ataque ao secretário Ismael.

De acordo com o presidente, Ismael tem mostrado sua competência a cada dia, desde que o Estado começou a tomar medidas para conter a pandemia. “Com uma postura discreta, mas carregada de sensatez e amparado pelo senso comum de salvar vidas, o secretário vem exercendo um papel fundamental no combate ao coronavírus em Goiás”, ressaltou Lissauer.

A coordenação da força-tarefa de enfrentamento à pandemia do coronavírus feita pelo secretário Ismael Alexandrino é responsável por Goiás ter um dos menores percentuais de infecção do País.

O secretário aceitou o convite do Governador Ronaldo Caiado para compor sua equipe quando ainda ocupava o cargo de diretor-presidente do Instituto Hospital de Base (IHB),em Brasília. Ele possui MBA em Gestão da Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e já ocupou vários cargos em diretoria médica executiva de grandes hospitais do Distrito Federal.

Diariamente, o secretário fala com a imprensa sobre as ações tomadas em Goiás para o combate à Covid-19 e, dentre várias outras atribuições, tem conduzido com agilidade o trabalho de sua pasta na atualização dos casos infectados pela doença em Goiás.

“Estamos confiantes que vamos superar esse momento difícil que está assolando toda a humanidade. Com a direção da área de saúde do Governo de Goiás e com o empenho do povo goiano vamos vencer essa crise”, finalizou.