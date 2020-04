Maternidade Oeste começa atender pacientes com covid-19

O Hospital e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), a Maternidade Oeste, pode receber pacientes diagnosticados com a covid-19 a partir desta segunda-feira (6/4). A unidade, localizada no Conjunto Vera Cruz I, região Oeste da capital, foi transformada em Hospital de Campanha da Prefeitura de Goiânia. O prefeito Iris Rezende Iris (MDB) determinou hoje o adiamento da inauguração do local.

Inicialmente, são disponibilizados 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com equipamentos de última geração, inclusive com o serviço de Telemedicina, que permitirá o monitoramento do paciente até mesmo fora do quarto. A Prefeitura destaca ainda que os profissionais de saúde da unidade poderão falar sobre covid-19 com autoridades e especialistas de todo país.

Mais de 300 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e profissionais de áreas de apoio atuarão na unidade de saúde.

Maternidade Oeste prepara leitos de UTI pediátrica para pacientes abaixo de 18 anos com suspeita de covid-19

Conforme comunicado da Prefeitura de Goiânia, os equipamentos para a primeira etapa de atendimento já estão instalados na unidade, assim como os profissionais contratados passam por treinamento intensivo.

Também está sendo finalizada a montagem de dez leitos pediátricos, que serão entregues na sequência para atender pacientes com idade abaixo de 18 anos, assim como as enfermarias de apoio às duas UTIs. Até o final de maio, o HMMCC contará com 60 leitos, sendo 50 entre UTIs adulto e pediátrico, e as outras 10 de enfermarias de apoio às UTIs.

Na manhã desta segunda-feira (6/4), a secretária municipal de Saúde, Fátima Mrue, fez uma vistoria na Maternidade Oeste e segundo ela, a unidade tem capacidade de expandir até 186 leitos. “É uma instituição que irá prestar um grande serviço à população”, disse.

Casos de covid-19 em Goiânia

Dos 73 pacientes confirmados com coronavírus em Goiânia, 54 têm entre 20 e 59 anos, sendo: 26 casos entre pessoas de 20 e 39 anos e 28 casos entre pessoas de 40 e 59 anos. Do total de pacientes diagnosticados com a doença na capital, 17 têm mais que 60 anos.

Além disso, do total de casos, 51 apresentam histórico de viagens. Goiânia também registrou 24 internações médicas e 13 internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O boletim não especifica se essas internações são em hospitais públicos ou privados. Duas mortes já foram confirmadas na capital.

Os dados também mostram que 40 pacientes já se recuperaram da covid-19, em Goiânia.