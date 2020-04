Mulher tem corpo queimado pela companheira, em Goiânia

Uma mulher foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros, na madrugada do último domingo (5/4), inconsciente e com o corpo queimado em sua residência, localizada no Setor Central, em Goiânia. Ao ser levada para o hospital, a mulher, em um momento de consciência, informou aos médicos que havia sido vítima da própria companheira.

De acordo com informações da Polícia Civil, na madrugada de ontem, domingo, a Polícia Militar informou à 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), uma possível ocorrência de violência doméstica envolvendo um casal homoafetivo feminino, no Centro de Goiânia, com uma vítima em estado grave.

Segundo os policiais, uma mulher de 33 anos foi encontrada pelos bombeiros inconsciente e com o corpo queimado. Ela foi socorrida pela corporação e levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, o Hugol, em Goiânia. O fogo acabou queimando também alguns objetos da casa, como um colchão.

O Corpo de Bombeiros não havia conseguido, até então, verificar se a ocorrência do incêndio à vítima e sua residência foi um ato criminoso ou acidental. Entretanto, na unidade hospitalar, a mulher acabou recobrando a consciência por alguns instantes e relatou ao corpo médico que havia sido vítima de sua companheira, uma mulher de também 33 anos.

Suspeita do crime envolvendo mulher com o corpo queimado foi encontrada com queimaduras nos pés

Os médicos plantonistas da Deam, então, tomaram conhecimento da informação pelo corpo médico do Hugol e, diante da suspeita, os policiais deram início às diligências e conseguiram deter a suspeita do crime que, no momento de sua prisão, apresentava queimaduras nos pés.

Após a apresentação da mesma no Instituto Médico Legal (IML) para relatório médico, a suspeita foi encaminhada ao hospital de queimaduras, onde foi devidamente medicada.

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima segue internada e entubada na UTI, mas está inconsciente. Um auto de prisão em flagrante foi lavrado em desfavor da suspeita por tentativa de feminicídio, já que ela, segundo a polícia, ateou fogo na companheira.