Pedreiro morre buscando socorro após ser picado por abelhas, em Acreúna

Um pedreiro, de 48 anos, morreu na BR-060, em Acreúna, no Sudoeste de Goiás, após ser picado por abelhas durante pescaria com os amigos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o incidente, ele pegou sua motocicleta e tentou buscar socorro na cidade, mas acabou morrendo na rodovia.

Conforme apurado pela corporação, o caso ocorreu por volta das 16h deste domingo (5/4), cerca de quatro quilômetros do centro de Acreúna. O homem saiu com dois amigos para pescar em uma represa que fica às margens da BR-060. Em dado momento, eles foram atacados por um enxame de abelhas.

Pedreiro picado por abelhas encostou motocicleta e deitou no canteiro central da BR-060, onde morreu

Um deles, ao ser picado pelos insetos, pegou sua motocicleta e tentou buscar socorro na cidade, mas não conseguiu. Ele ainda percorreu cerca de dois quilômetros na rodovia até encostar o veículo e deitar no canteiro central da via. Ele era pedreiro e morador de Acreúna.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas a morte do homem foi constada no local. Os companheiros de pesca do pedreiro também foram atacados pelos insetos, mas sem gravidade.

Acidentes com enxame de abelhas

Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2000 a 2018, foram registrados 2.365 casos de acidentes com enxame de abelhas em Goiás; óbitos foram registrados 11. No Brasil, o total foi de 159.554. Somente no passado, a cada 30 minutos, uma pessoa sofreu algum acidente com abelhas no país.

A pasta explica que acidente por abelha é o quadro de envenenamento decorrente da inoculação de toxinas por meio do ferrão, o aparelho inoculador. No caso de poucas picadas, o quadro clínico pode variar de uma inflamação local até uma forte reação alérgica – choque anafilático. Já no caso de múltiplas picadas pode ocorrer também uma manifestação tóxica mais grave, que pode levar à morte.

O Ministério da Saúde alerta que sons de motores de aparelhos de jardinagem, por exemplo, exercem extrema irritação em abelhas. O mesmo ocorre com som de motores de popa. “No campo, o trabalhador deve ficar atento para a presença de abelhas, principalmente no momento de arar a terra com tratores”, diz texto explicativo.

Em caso de acidente com enxame de abelhas, o MS orienta:

Levar o acidentado rapidamente ao hospital, junto com alguns dos insetos que provocaram o acidente; a remoção dos ferrões pode ser feita por raspagem com lâminas, e não com pinças, pois esse procedimento resulta na inoculação do veneno ainda existente no ferrão.