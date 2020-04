Restaurante Abruzzo tem uma das comidas italianas mais gostosas de Goiânia

Quando se pensa em restaurante italiano em Goiânia, o Abruzzo (@abruzzorestaurante) tem um lugar especial na memória por vários fatores. Dentre eles, a simplicidade do ambiente, o sabor de massas, molhos preparados com cuidado, risotos e o fato de estar fora da rota dos bairros badalados da capital. Assim, para os clientes desse achado na 5ª Avenida, no Setor Leste Vila Nova, fica aquela sensação de que você encontrou seu próprio reduto de comida italiana.

A sensação ao entrar será de voltar um pouco no tempo, em um estabelecimento que é claramente “o negócio da família”. Mesas de madeira bem tradicionais, verde, vermelho e branco na decoração. Referências à Itália literais. O cardápio do Abruzzo oferece pratos bem servidos. De forma geral, são individuais. Mas, dependendo da fome, dá para dividir. Há várias receitas tradicionais e opções curiosas, que te deixarão com vontade de voltar e experimentar.

O “filé mignon a parmegiana” (R$ 42,90) é acompanhado de espaguete ao sugo. A carne estava suculenta e a massa saborosa. O “talharim salmone” (R$ 37,90) é um prato mais delicado. A massa é servida com salmão fresco e molho aurora – tomates incorporados ao molho branco bechamel. Entre os favoritos, o “penne ao pesto”, que vem com pedacinhos de filé de frango, mas ficou de fora das escolhas desta vez.

Parmesão e o azeite especial da casa (é possível fazer encomenda), aromatizado com alecrim, alho e pimenta complementam a identidade da comida do restaurante. Para acompanhar o programa propício para noites de clima ameno, vinhos são ofertados no Abruzzo a preços acessíveis. Pedir uma garrafa do vinho da casa é mais vantajoso que comprar a taça, ainda que leve o restante. Isso pode acontecer com seu prato também (há fartura).

O restaurante também abre para almoço com pratos executivos. O valor é R$ 17,90, exceto para a refeição com picanha, que sai a R$ 21,90. As outras opções de carne no dia eram bife e coxa e sobrecoxa de frango. O acompanhamento é básico: arroz, feijão e salada. Há acompanhamentos adicionais como banana frita e couve com bacon.

Abruzzo – Restaurante Italiano

Endereço: 5ª Avenida, nº 397, Setor Leste Vila Nova – Goiânia;

Funcionamento: De terça-feira a sexta-feira, das 11h às 14h e das 18h30 às 23h; Sábados das 11h30 às 15h e das 18h30 às 23h;

Instagram: @abruzzorest

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Abruzzo-Restaurante

Telefone: (62) 3565-1744