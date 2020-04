Goiás inclui gestantes em 2º grupo prioritário de vacinação contra gripe

Considerando os riscos elevados de hospitalização e mortalidade, a Saúde de Goiás incluiu as gestantes no segundo grupo de prioridade para a vacinação contra a gripe. Essa segunda fase de imunização contra a Influenza tem início no dia 16 de abril.

Segundo levantamento da SES-GO, as mulheres grávidas infectadas pelo vírus da influenza AH1N1, podem desenvolver um rápido desequilíbrio hemodinâmico, que afeta particularmente a função pulmonar de forma aguda e favorece o desenvolvimento de pneumonias e outras enfermidades respiratórias graves, como edema agudo de pulmão e aumento de mortalidade materna e perinatal.

“A administração da vacina contra Influenza é eficaz e segura durante qualquer trimestre da gravidez e,até o momento, nenhum estudo demonstrou um aumento do risco de complicações maternas ou fetais associadas à vacinação. Ainda segundo estudos, a vacinação materna também oferece benefício para ao recém-nascido, através da transferência de anticorpos pela placenta e leite materno”, diz nota técnica.

2ª fase da vacinação contra gripe: além de gestantes, grupo prioritário inclui caminhoneiros e motoristas

A Campanha de Vacinação contra Influenza (gripe) começou no dia 23 de março. A primeira fase prioriza a imunização de idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. A segunda fase da vacinação tem início em 16 de abril. O Dia D da campanha, para todos os grupos, ocorrerá no dia 9 de maio.

Além das gestantes, integram o grupo de risco os:

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa

População privada de liberdade

Funcionários do sistema prisional

Caminhoneiros

Motoristas do transporte coletivo

Portuários

Segue cronograma estadual de vacinação dos grupos prioritários:

1º Fase: 23/03 – Idosos e Trabalhadores da Saúde

2º Fase: 16/04 – Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, Portadores de doenças crônicas não transmissíveis, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo e portuários e as gestantes.

3º Fase: 09/05/2020 – Crianças de 6 meses a 5 anos de idade, puérperas, adultos de 55 a 59 anos de idade, pessoas com deficiência, povos indígenas e os professores de escolas públicas e privadas.