Incêndio atinge fábrica no Jardim Novo Mundo, em Goiânia

Na tarde desta terça-feira (7/4), uma fábrica na Avenida Hamburgo, no setor Jardim Novo Mundo, sofreu um princípio de incêndio. O fogo e a fumaça podia ser visto por todo o perímetro, e deixou as pessoas que passavam pelo local impressionadas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), o princípio de incêndio já foi controlado. Além disso, também não houve nenhum ferido.

Por fim, até a publicação desta matéria, a CBMGO ainda não havia identificado a origem do incêndio.

Além de incêndio, mulher tem corpo queimado pela companheira na capital goiana

Uma mulher foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros, na madrugada do último domingo (5/4), inconsciente e com o corpo queimado em sua residência, localizada no Setor Central, em Goiânia. Ao ser levada para o hospital, a mulher, em um momento de consciência, informou aos médicos que havia sido vítima da própria companheira.

De acordo com informações da Polícia Civil, na madrugada de ontem, domingo, a Polícia Militar informou à 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), uma possível ocorrência de violência doméstica envolvendo um casal homoafetivo feminino, no Centro de Goiânia, com uma vítima em estado grave.

Segundo os policiais, uma mulher de 33 anos foi encontrada pelos bombeiros inconsciente e com o corpo queimado. Ela foi socorrida pela corporação e levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, o Hugol, em Goiânia. O fogo acabou queimando também alguns objetos da casa, como um colchão.

O Corpo de Bombeiros não havia conseguido, até então, verificar se a ocorrência do incêndio à vítima e sua residência foi um ato criminoso ou acidental. Entretanto, na unidade hospitalar, a mulher acabou recobrando a consciência por alguns instantes e relatou ao corpo médico que havia sido vítima de sua companheira, uma mulher de também 33 anos.