Meio milhão de goianos poderão contar com auxílio emergencial do governo

O número de goianos e goianas que vão poder receber a renda emergencial do governo federal no valor de R$ 600 pode bater a marca de 500 mil. O site para solicitação do auxílio, que será pago por três meses para até duas pessoas da mesma família, foi disponibilizado nesta terça-feira (7/4).

A informação sobre o número previsto de habitantes de Goiás que podem receber o auxílio foi dada em entrevista a uma rádio local, na manhã de hoje, pela secretária de Desenvolvimento Social (Seds), Lúcia Vânia. Segundo a secretária, 351.119 pessoas em Goiás estão aptas a receber a renda emergencial de R$ 600 a ser concedido pelo governo federal. De acordo com ela, são pessoas incluídas no Cadastro Único (CadÚnico) no estado que reúne pessoas com direito ao bolsa família de todos os municípios goianos.

Porém, Lúcia Vânia explicou que esse número será superior a 500 mil pessoas, uma vez que constam no CadÚnico mais de 100 mil pessoas consideradas de baixa renda e que não atendiam aos critérios anteriores para terem direito a um programa social, mas que agora serão beneficiadas.

Além desses, também poderão receber o dinheiro os trabalhadores informais, que terão de baixar o aplicativo da Caixa Econômica Federal que permitirá o cadastramento para receberem a renda emergencial.

Cadastro para receber auxílio emergencial de R$ 600

Quem estava no Cadastro Único até o dia 20 de março, e que atenda as regras do Programa, receberá sem precisar se cadastrar no site da Caixa. Quem recebe Bolsa Família poderá receber o Auxílio Emergencial, desde que seja mais vantajoso. Neste período o Bolsa Família ficará suspenso.

As pessoas que não estavam no Cadastro Único até 20 de março, mas que têm direito ao auxílio poderão se cadastrar no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo APP CAIXA|Auxílio Emergencial. Para quem não tem acesso à internet, também é possível ligar para a Central 111 e fazer o cadastro para pedir o benefício.

Depois de fazer o cadastro, a pessoa pode acompanhar se vai receber o auxílio emergencial, consultando no próprio site ou APP.