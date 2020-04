Projeto Arte na Contramão tem saraus e teatro por lives no mês de abril

O Projeto Arte na Contramão, que teve sua estreia em março, volta a oferecer espetáculos e saraus para o público no mês de abril, desta vez, online. Respeitando a necessidade de isolamento social para enfrentarmos a pandemia do coronavírus (Covid-19), o projeto terá prosseguimento adaptando suas atividades para apresentações através de lives na página da Cia Arte na Contramão no Facebook.

Assim, nos dias 11 e 25 de abril, haverá “Sarau na Lua” às 20h. Além disso, no dia 12 de abril, domingo de páscoa, tem apresentação do espetáculo “Minha Vida de Palhaço”, às 18h. Dessa maneira, para assistir, os interessados devem acessar à página no horário das apresentações. Aqueles que quiserem se apresentar no sarau podem escrever diretamente para Lua Barreto via whatsapp através do número: (62) 98121-9169.

O projeto da Cia Corpo na Contramão prevê mais seis apresentações de espetáculos, saraus e oficinas que devem acontecer até o final do ano. Parte das atividades será realizada somente quando o isolamento social chegar ao fim. Porém, o grupo viu a necessidade de adaptar algumas delas em tempos de confinamento. “As pessoas estão precisando se encontrar. Já que não é possível fisicamente, queremos proporcionar o espaço virtual”, comenta Lua Barreto, coordenadora do projeto.

O grupo aderiu ao edital do governo “Cultura em Casa” para que pudesse realizar essas atividades no meio virtual. Dessa forma, foram motivados por uma experiência anterior. No dia 21 de março, assim que o isolamento social se tornou realidade dos goianos, eles realizaram um sarau online. A experiência foi um grande sucesso, com intervenção artística de mais de 35 pessoas. Isso motivou o grupo a fazer transição de parte do projeto para o meio virtual.

Minha Vida de Palhaço

Marcelo Marques, que atua em “Minha Vida de Palhaço”, também pontua a importância de levar arte às pessoas nesse período de quarentena como forma de salvar vidas. “Estamos vendo na imprensa a preocupação de psicólogos e psiquiatras com o aumento do nível de depressão e crises de ansiedade causado por todo esse isolamento. A arte é a válvula de escape, um momento de reconexão com nossas humanidades”, diz Marcelo. Além disso, ele também indica a importância da continuidade dessas atividades como forma de manter uma fonte mínima de renda dos artistas e profissionais da arte.

O espetáculo que traz risadas ao público chega nas redes em um domingo de páscoa. “Minha Vida de Palhaço” quer chegar com a leveza do Mocotó para fazer a família sorrir, se emocionar e se divertir neste Domingo de Páscoa, para que todos se sintam abraçados e acolhidos com uma boa dose de risadas e trapalhadas”, comenta o ator.

Projeto Arte da Contramão

Quando: Saraus da Lua – Dias 11 e 25 de abril, às 20h | Espetáculo “Minha Vida de Palhaço” – Dia 12 de abril, às 18h

Onde: Página do Facebook do grupo

Inscrições para o Sarau: (62) 98121-9169