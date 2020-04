Sobe para 133 casos confirmados de coronavírus em Goiás

Na noite desta terça-feira (7/4), o Governo de Goiás, por meio das redes sociais, confirmou 133 casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Estado. Foi um aumento de 14 casos nas últimas 24 horas.

Todos esses casos foram registrados nas cidades de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis 11), Aparecida de Goiânia (1), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Goianésia (5), Goiânia (76), Itumbiara (2), Jataí (3), Luziânia (6), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (8), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (6) e Vianópolis (1). São 2.910 casos suspeitos sob investigação.

Até o momento, oficialmente ainda são 5 óbitos pelo coronavírus. Apesar disso, são seis óbitos, uma vez que foi confirmada mais uma morte pelo vírus em Goiandira nesta tarde, que ainda não entrou na estatística do Estado. Além disso, existem outros 10 mortes em investigação.

Por fim, até a publicação dessa matéria, a Secretária de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) ainda não havia publicado o boletim epistemológico desta terça.

Coronavírus em Goiás

Nesta terça-feira (7/4), o município de Trindade confirmou o seu segundo caso de coronavírus. Segundo a Prefeitura de Trindade, a paciente é uma mulher jovem, que estava no exterior, e que se encontra em isolamento domiciliar. Ela não apresenta mais sintomas gripais e nenhum dos familiares teve manifestações da doença.

Goianésia também apresentou um novo caso de contaminação pelo coronavírus, sendo o quinto do município. Segundo Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), trata-se de uma mulher que está sendo acompanhada por profissionais de saúde.

Em nota, o prefeito Jânio Darrot reforçou a necessidade do isolamento domiciliar enquanto principal medida de prevenção à Covid-19. A Prefeitura de Trindade reafirma que é prioritário evitar aglomeração de pessoas e reforçar as medidas de distanciamento social.

Por fim, a Cidade de Goiás proibiu a entrada de turistas no município até o dia 12 de abril. O decreto municipal, assinado pela prefeita Selma Bastos (PT), entra em vigor nesta terça-feira (7/4). Fica determinado o bloqueio e/ou instalação de Barreira Sanitária nas entradas da cidade, a partir das 17h do dia 7 até às 23h do dia 12 de abril.