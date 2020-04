Coronavírus atinge seis regiões de Goiânia; veja lista de bairros

Os casos confirmados de coronavírus estão espalhados por cerca de 31 bairros de seis das sete regiões de Goiânia, sendo elas: Norte, Centro, Sul, Oeste, Leste e Sudoeste. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (7/4), por meio de uma reportagem do Jornal O Popular. Os bairros que mais concentram pessoas infectadas são os da região nobre da capital, principalmente os Setores Oeste e Bueno.

Segundo os dados, apenas a região Noroeste não registrou casos de coronavírus. No entanto, a projeção da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostra que o vírus pode se espalhar por todos os bairros da capital, considerando que a transmissão já é comunitária – quando não é possível identificar onde ocorre o contágio.

Primeiros casos de coronavírus foram registrados em bairros nobres de Goiânia e se espalharam; veja lista

Ainda de acordo com a reportagem, os casos se concentram onde foram notificados os primeiros registros da covid-19. Os primeiros pacientes diagnosticados eram moradores de bairros nobres, com histórico de viagens internacionais. Com o decorrer do tempo, a doença foi se espalhando pelas demais regiões de Goiânia.

Veja abaixo a lista de bairros, em Goiânia, com casos confirmados de coronavírus:

Eldorado Oeste 1

Setor Ipiranga 1

Real Conquista 1

Residencial Itália 1

Goiânia II 1

Setor Jaó 3

Aldeia do Vale 1

Guanabara 1

Negrão de Lima 1

Setor Aeroporto 4

Setor Central 3

Setor Oeste 14

Setor Bueno 8

Setor Marista 4

Jardim América 1

Parque Amazônia 1

Jardim Florença 2

Faiçalville 1

Setor Garavelo 1

Setor Pedro Ludovico 2

Alto da Glória 1

Vila Maria José 1

Parque das Laranjeiras 2

Jardim Valência 4

Jardim Milão 2

Portal do Sol II 2

Residencial Alphaville Flamboyant 2

Jardim Novo Mundo 2

Vila Pedroso 2

Jardim Goiás 4

Essa lista soma 73 casos confirmados na capital. Do total, 57% já e recuperaram da doença. Na tarde de ontem, a SES divulgou um boletim atualizado com 76 casos confirmados em Goiânia. Ao todo, o estado tem 133 casos confirmados de coronavírus. Foi um aumento de 14 casos nas últimas 24 horas.

Goiás tem transmissão comunitária do coronavírus, diz secretário

Goiás já tem transmissão comunitária do vírus, que é quando não é possível identificar onde ocorre o contágio. A explicação foi dada pelo secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino, durante entrevista ao vivo, via internet, no Jornal Anhanguera no último dia 28.

De acordo com ele, no estado de Goiás, como um todo, já é possível considerar a transmissão comunitária, uma vez que o número de casos está ficando expressivo. “Antes era o local, agora está ficando na comunidade. Qualquer pessoa que está próxima de nós, mesmo que assintomática, pode estar com o vírus”, explicou o secretário.

Sobre o aumento de casos confirmados no estado, Ismael Alexandrino explicou que esse aumento já era esperado e que a tendência, ao longo das próximas semanas, é aumentar ainda mais tanto os casos suspeitos quanto os confirmados. “A curva ainda está em baixo, ainda não ocorreu o aclive”, declarou.