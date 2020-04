Homem de 69 anos se cura do coronavírus, em Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia segue com apenas com um caso confirmado de coronavírus. Segundo boletim epistemológico da Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia, divulgado na tarde desta quarta-feira (8/4), o homem, 69 anos, já está completamente curado da doença.

No histórico do paciente, consta uma viagem à Itália. Ele ficou em isolamento domiciliar, sendo acompanhados diariamente por equipe da Secretaria de Saúde do município. Todos as pessoas que entraram em contato com o homem também foram acompanhados e não houve transmissão do vírus.

Segundo a Secretaria, até as 16h desta quarta, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) atestou 77 casos com resultados negativos, 1 confirmado e 16 amostras de casos suspeitos ainda em análise.

Por fim, no último sábado (4/4), três casos confirmados como sendo do município passaram a ser considerados de Goiânia, devido à duplicidade de endereços.

Coronavírus em Goiás

Goiás já tem sete mortes e 159 casos confirmados de coronavírus (covid-19). Há 3.121 casos suspeitos em investigação e outros 1.340 já foram descartados. Além disso, os dados foram divulgados nesta quarta-feira (8/4), pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

As mortes confirmadas são: 4 em Goiânia, 1 em Goiandira, 1 em Luziânia e 1 em Pires do Rio – um idoso de 92 anos. Segundo o boletim, seis óbitos suspeitos estão em investigação, sendo eles em: em Araçu, Bonfinópolis, Edealina, Hidrolândia, Itapaci e também em São Francisco de Goiás.

Por fim, já foram descartadas 16 mortes sendo: 1 em Águas Lindas de Goiás, 1 em Bela Vista de Goiás, 1 em Caldas Novas, 6 em Goiânia, 1 em Inhumas, 1 em Iporá, 1 em Luziânia, 1 em Mineiros, 1 em São Luís dos Montes Belos, 1 em Senador Canedo e 1 em Valparaíso de Goiás.