Por causa de coronavírus, arcebispo benze estradas de Goiás à distância

A pandemia do novo coronavírus alterou praticamente todos os tipos de rotinas e procedimentos normalmente executados na sociedade, o que inclui até rituais religiosos. Na manhã desta quarta-feira (8/4), o arcebispo de Goiânia, Dom Washington, fez a tradicional Bênção das Estradas de Goiás, mas, desta vez, de forma não presencial.

A decisão de dar a bênção à distância foi tomada em cumprimento às recomendações de distanciamento social emitidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em sua prece, Dom Washington mencionou aqueles que precisam pegar a estrada para cumprir atividades essenciais, como os caminhoneiros, e pediu reflexão à população no que se refere ao compromisso com as medidas de quarentena.

“Aqueles que precisarem pegar estrada, por força maior, especialmente os caminhoneiros que levam alimento e outros materiais importantes, estejam sob as bênçãos de Deus. Mesmo não estando, presencialmente, dando a bênção aos motoristas, como em tantos anos o fiz, sigo em oração por todos neste momento difícil para o mundo. Que nesta Semana Santa, aproveitemos para refletir sobre o cuidado uns com os outros e o nosso compromisso com este dom maior, que é a vida”, rezou o arcebispo.

Semana Santa nas estradas de Goiás, iniciada com benção de arcebispo, contabiliza centenas de acidentes em anos anteriores

A PRF, o Batalhão Rodoviário e o Detran chamam à responsabilidade os motoristas para mudarem a realidade violenta do trânsito em Goiás, fazendo um apelo para que obedeçam a sinalização e sejam prudentes na condução do veículo.

Conforme dados da corporação, a Semana Santa provoca muito movimento nas estradas e altos índices de acidentes graves. Nos últimos cinco anos, somente nas rodovias federais que cortam Goiás, aconteceram 281 acidentes que deixaram 270 feridos e causaram a morte de nove pessoas.

Em 2018, de quinta-feira até o domingo de Páscoa ocorreram 70 acidentes, 87 pessoas se feriram e três morreram nas rodovias federais e estaduais de Goiás.